Мир
407
1 мин

Фицо угрожает Украине по указанию РФ — оппозиция Словакии

В партии SaS считают, что возможное прекращение снабжения электроэнергией является «не только моральным поражением, но и чисто экономическим нонсенсом».

Анастасия Павленко
Роберт Фицо

Роберт Фицо / © Associated Press

Словацкая оппозиционная партия «Свобода и солидарность» (Sloboda a Solidarita, SaS) заявила, что премьер-министр Роберт Фицо угрожает Украине по указанию России.

Об этом сообщило Dennik N.

«Этот шаг — не только моральное падение, но и чистая экономическая чушь», — цитирует издание заявление партии SaS.

Оппозиционеры призывают словацкое правительство серьезно заняться диверсификацией поставок нефти.

«Фицо снова действует в пользу Москвы и вредит Украине во время тяжелой зимы и атак на энергетику. Это не о нефти, а о позоре для Словакии. Мы потеряем деньги за электроэнергию, доверие в ЕС и покажем миру, что снова на неправильной стороне истории. Он не хочет помогать соседям, а только навредить им. Это не политика, а измена», — сказал глава SaS Бранислав Греллинг.

Напомним, Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки аварийной электроэнергии Украине — если Киев до ближайшего понедельника не возобновит поставки нефти. С такими же угрозами выступил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

