Обстрел Украины 22 февраля: соседняя страна экстренно поднимала истребители
Польша оперативно подняла военную авиацию и привела силы противовоздушной обороны в готовность.
В Польше поднимали в воздух военную авиацию из-за российской атаки по Украине.
Об этом сообщило Минобороны Польши.
«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативное командование Вооруженных сил Польши приняло все необходимые меры. Польские и союзные самолеты интенсивно действуют в нашем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли высочайшего состояния готовности», — говорится в заявлении ВВС страны, опубликованном в соцсети.
Польские ВВС добавили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.
Что известно об атаке 22 февраля
Под утро 22 февраля россияне совершили пуски крылатых ракет с бортов стратегической авиации по Украине. Тревогу из-за ракетной опасности объявили по всем областям. В Киеве на месте попаданий возникли пожары. Во время атаки работала ПВО.
В Кропивницком тоже гремели взрывы. В Одесской области РФ нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры.