Оккупанты ночью атаковали энергосистему в одной из областей

Враг продолжает массированно атаковать энергетику Одесщины

Ночью, 22 февраля, Россия массированно атакует Украину. Под удар попала и Одесская область.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«Этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры. В результате попаданий возникли возгорания больших площадей. Сейчас все ячейки огня ликвидированы спасателями», — уточнил он.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, РФ снова такова мирные украинские города среди ночи дронами и ракетами. В частности, в Киеве в результате атаки РФ повреждена жилая многоэтажка в Святошинском районе. В Кропивницком тоже гремели взрывы.

Это уже вторая за неделю масштабная комбинированная атака РФ. Предыдущая состоялась в ночь на 17 февраля, когда под ударами оказались Одесчина, Днепропетровщина и Янтарь на Ивано-Франковщине. Тогда были повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура.