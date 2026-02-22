В синем пальто и сапфировых украшениях: принцесса Кейт сходила на спортивное мероприятие

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Реклама

Невестка короля Чарльза посетила матч Англии против Ирландии в рамках Кубка шести наций на стадионе «Альянц» в Твикенхеме, в Лондоне. Кэтрин является покровительницей Регбийного союза Англии, национального руководящего органа любительского и элитного регби в Англии.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Для этого светского выхода Кейт выбрала сшитое на заказ шерстяное пальто миди синего цвета от Alexander Mcqueen, в котором ранее уже неоднократно появлялась на публике, подобрав к нему сапфировые серьги с бриллиантами и сапфировое кольцо, а точнее несколько колец.

На шее у принцессы Уэльской был шарф сборной Англии по регби. Волосы она распустила свободными волнами и сделала достаточно выразительный макияж глаз.

Реклама

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Это первое появление Кэтрин на публике после новости о том, что брат короля – Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован в Сандрингеме ранее на этой неделе. Принц и принцесса Уэльские не стали выпускать отдельного заявления на этот счет, а присоединились к поддержке короля Чарльза.