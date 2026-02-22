- Дата публікації
У синьому пальті та сапфірових прикрасах: принцеса Кейт сходила на спортивний захід
Принцеса Уельська в суботу відвідала матч Англія-Ірландія в межах Кубка шести націй.
Невістка короля Чарльза відвідала матч Англії проти Ірландії в межах Кубка шести націй на стадіоні «Альянц» у Твікенгемі, у Лондоні. Кетрін є покровителькою Регбійного союзу Англії, національного керівного органу аматорського та елітного регбі в Англії.
Для цього світського виходу Кейт обрала пошите на замовлення вовняне пальто міді синього кольору від Alexander Mcqueen, в якому раніше вже неодноразово з’являлася на публіці, підібравши до нього сапфірові сережки з діамантами та сапфірову каблучку, а точніше кілька каблучок.
На шиї у принцеси Уельської був шарф збірної Англії з регбі. Волосся вона розпустила вільними хвилями і зробила досить виразний макіяж очей.
Це перша поява Кетрін на публіці після новини про те, що брат короля — Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований у Сандрінгемі раніше цього тижня. Принц і принцеса Уельські не стали випускати окремої заяви щодо цього, а приєдналися до підтримки короля Чарльза.