У синьому пальті та сапфірових прикрасах: принцеса Кейт сходила на спортивний захід

Принцеса Уельська / © Associated Press

Невістка короля Чарльза відвідала матч Англії проти Ірландії в межах Кубка шести націй на стадіоні «Альянц» у Твікенгемі, у Лондоні. Кетрін є покровителькою Регбійного союзу Англії, національного керівного органу аматорського та елітного регбі в Англії.

Для цього світського виходу Кейт обрала пошите на замовлення вовняне пальто міді синього кольору від Alexander Mcqueen, в якому раніше вже неодноразово з’являлася на публіці, підібравши до нього сапфірові сережки з діамантами та сапфірову каблучку, а точніше кілька каблучок.

На шиї у принцеси Уельської був шарф збірної Англії з регбі. Волосся вона розпустила вільними хвилями і зробила досить виразний макіяж очей.

Це перша поява Кетрін на публіці після новини про те, що брат короля — Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований у Сандрінгемі раніше цього тижня. Принц і принцеса Уельські не стали випускати окремої заяви щодо цього, а приєдналися до підтримки короля Чарльза.