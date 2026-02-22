- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 573
- Час на прочитання
- 2 хв
Розкішний спосіб життя і відпочинок на дорогих курортах: принцеса Беатріс опинилася в епіцентрі скандалу з Епштейном
Арешт батька Беатріс — Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, а також його зв'язки та зв'язки її матері Сари Фергюсон із покійним Джеффрі Епштейном, викликають багато запитань щодо принцеси Йоркської.
Перш ніж стати заміжньою матір'ю двох дітей, принцеса Беатріс була відома своїми постійними розкішними відпустками, і тепер виникають запитання про те, хто оплачував рахунки за той шикарний спосіб життя, який вона вела будучи 20-річною дівчиною.
Видання Daily Mail повідомляє, що 2015 року Беатріс взяла відпустку на 17 поїздок, під час яких каталася на лижах у Верб'є, веселилася на вечірках у Сен-Тропе та на Ібіці та відпочивала на яхтах у компанії найбагатших і найвідоміших людей світу. Хоча її нескінченні відпустки на той час викликали пильну увагу, питання про те, як Беатріс могла собі дозволити ці поїздки, значною мірою залишилися без відповіді.
"Її зарплата в Sony на той момент становила 19 500 фунтів стерлінгів (26 250 доларів), чого було явно мало, а її спосіб життя, очевидно, був до смішного надмірним", - заявив королівський коментатор Річард Фіцвілліамс.
"Тепер стає ясно, що сумнівні угоди її батька, коли він був спеціальним торговим представником, і передбачувана фінансова залежність її матері від Джеффрі Епштейна могли відіграти вирішальну роль у її розкішному житті", - додав він. «Беатріс могла насолоджуватися життям на повну, — сказав містер Фіцвілліамс, — але тепер ми запитуємо себе, за чий рахунок?».
Сьогодні Беатріс одружена з мільйонером, забудовником Едоардо Мапеллі-Моцці, і в них дві доньки: чотирирічна Сієнна та однорічна Афіна, а також син Едоардо — Крістофер — від попередніх стосунків, якому Беатріс доводиться мачухою.
