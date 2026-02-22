Розкішний спосіб життя і відпочинок на дорогих курортах: принцеса Беатріс опинилася в епіцентрі скандалу з Епштейном

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Перш ніж стати заміжньою матір'ю двох дітей, принцеса Беатріс була відома своїми постійними розкішними відпустками, і тепер виникають запитання про те, хто оплачував рахунки за той шикарний спосіб життя, який вона вела будучи 20-річною дівчиною.

Видання Daily Mail повідомляє, що 2015 року Беатріс взяла відпустку на 17 поїздок, під час яких каталася на лижах у Верб'є, веселилася на вечірках у Сен-Тропе та на Ібіці та відпочивала на яхтах у компанії найбагатших і найвідоміших людей світу. Хоча її нескінченні відпустки на той час викликали пильну увагу, питання про те, як Беатріс могла собі дозволити ці поїздки, значною мірою залишилися без відповіді.

Принцеса Беатріс / © Associated Press

"Її зарплата в Sony на той момент становила 19 500 фунтів стерлінгів (26 250 доларів), чого було явно мало, а її спосіб життя, очевидно, був до смішного надмірним", - заявив королівський коментатор Річард Фіцвілліамс.

"Тепер стає ясно, що сумнівні угоди її батька, коли він був спеціальним торговим представником, і передбачувана фінансова залежність її матері від Джеффрі Епштейна могли відіграти вирішальну роль у її розкішному житті", - додав він. «Беатріс могла насолоджуватися життям на повну, — сказав містер Фіцвілліамс, — але тепер ми запитуємо себе, за чий рахунок?».

Принцеса Беатріс і її батько Ендрю / © Associated Press

Сьогодні Беатріс одружена з мільйонером, забудовником Едоардо Мапеллі-Моцці, і в них дві доньки: чотирирічна Сієнна та однорічна Афіна, а також син Едоардо — Крістофер — від попередніх стосунків, якому Беатріс доводиться мачухою.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеси Беатріс та Євгенія шукають спосіб відбілити свою репутацію після скандалу з Епштейном.