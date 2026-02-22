- Дата публікації
Птитим з овочами на сковороді: рецепт незвичайної страви
Птитим — це макаронний виріб із твердих сортів пшениці у формі маленьких кульок. Страва чудово підійде для тих, хто хоче приготувати щось корисне і ситне.
Подайте на гарнір або як основну страву.
Складники:
птитим — 200 г;
морква — 1 шт.;
болгарський перець — 1 шт.;
селера — 40 г;
помідор — 1 шт. (великий);
часник — 2 зубчики;
вода — 400 мл;
масло вершкове — 50 г;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Моркву помийте, очистьте і наріжте на дрібні кубики.
Болгарський перець очистьте від насіння, плодоніжки і також наріжте на дрібні кубики.
Селеру наріжте на дрібні шматочки.
Помідор наріжте на дрібні кубики.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
У сковорідці на середньому вогні розігрійте вершкове масло, викладіть моркву, селеру та обсмажте п’ять хвилин, потім додайте перець болгарський, помідор, часник, поперчіть, посоліть та смажте ще три хвилини, влийте окріп, додайте птитим, перемішайте та готуйте 12 хвилин, періодично помішуючи.
Зніміть із вогню, дайте страві настоятися 10 хвилин.
Поради:
За бажанням страву можна посипати зеленню.