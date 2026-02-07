ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати ідеальну курку у медово-цитрусовому маринаді з овочами

Курка в ароматному медово-цитрусовому маринаді з овочами, яку можна приготувати за лічені хвилини після попереднього маринування — ідеальна для тих, хто цінує смак і власний час.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 55 хв.
Харчова цінність на 100 г
147 ккал
Курка у медово-цитрусовому маринаді з овочами  instagram.com/zofias_kok

Курка у медово-цитрусовому маринаді з овочами  instagram.com/zofias_kok / © Instagram

Знаєте, що робить вечір легким, смачним і по-справжньому атмосферним — правильний маринад і трохи організації на кухні. Фудблогерка Zofia Selimi поділилася рецептом, який стане вашим порятунком у будні.

Головний секрет — маринад. Він не лише збагачує курку смаком, але й робить м’ясо ніжним та соковитим. Коли прийде час готувати, страва буде готова значно швидше, а аромат — просто фантастичний.

Інгредієнти

Курячі стегна
4 шт.
Чилі
1 шт.
Паприка
1 ст. л
Карі
2 ч. л
Мед
2 ст. л
Сік лимона
1 шт.
Часник
2 зубчики
Оливкова олія
2 ст. л
Сушений чебрець
1 ч. л
Сушений розмарин
1 ч. л
Сіль
Перець
Свіжа зелень (петрушка)
Вершкове масло
30 г

Приготування

  1. Покладіть курячі стегна у пакет для заморожування.

  2. Додайте мед, лимонний сік, часник, чилі, паприку, карі, олію, чебрець, розмарин, сіль і перець.

  3. Ретельно «помасажуйте» м’ясо, щоб спеції рівномірно розподілилися.

  4. Залиште маринуватися мінімум на 45 хв, а краще на кілька годин.

  5. Розріжте картоплю та інші овочі на шматочки та викладіть у форму для запікання.

  6. Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть мариновану курку на овочі. Покладіть зверху шматочок вершкового масла.

  7. Запікайте 35–45 хв, поки курка не стане золотистою та повністю готовою.

  8. Вийміть форму з духовки та полийте курку залишками топленого масла з форми.

  9. Прикрасьте свіжою зеленню та подавайте до столу.

Поради

Щоб заощадити час у будні, завжди можна замаринувати курку заздалегідь і тримати її у холодильнику чи морозильнику. Коли ви будете готові готувати, вважайте страва майже готова сама, а аромат і смак вас приємно здивують.

Цей рецепт доводить, що навіть у будні можна створити щось надзвичайне без зайвого стресу. Секрет у правильному маринаді, свіжих спеціях і простій техніці приготування.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie