- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати ідеальну курку у медово-цитрусовому маринаді з овочами
Курка в ароматному медово-цитрусовому маринаді з овочами, яку можна приготувати за лічені хвилини після попереднього маринування — ідеальна для тих, хто цінує смак і власний час.
Знаєте, що робить вечір легким, смачним і по-справжньому атмосферним — правильний маринад і трохи організації на кухні. Фудблогерка Zofia Selimi поділилася рецептом, який стане вашим порятунком у будні.
Головний секрет — маринад. Він не лише збагачує курку смаком, але й робить м’ясо ніжним та соковитим. Коли прийде час готувати, страва буде готова значно швидше, а аромат — просто фантастичний.
Інгредієнти
- Курячі стегна
- 4 шт.
- Чилі
- 1 шт.
- Паприка
- 1 ст. л
- Карі
- 2 ч. л
- Мед
- 2 ст. л
- Сік лимона
- 1 шт.
- Часник
- 2 зубчики
- Оливкова олія
- 2 ст. л
- Сушений чебрець
- 1 ч. л
- Сушений розмарин
- 1 ч. л
- Сіль
-
- Перець
-
- Свіжа зелень (петрушка)
-
- Вершкове масло
- 30 г
Приготування
Покладіть курячі стегна у пакет для заморожування.
Додайте мед, лимонний сік, часник, чилі, паприку, карі, олію, чебрець, розмарин, сіль і перець.
Ретельно «помасажуйте» м’ясо, щоб спеції рівномірно розподілилися.
Залиште маринуватися мінімум на 45 хв, а краще на кілька годин.
Розріжте картоплю та інші овочі на шматочки та викладіть у форму для запікання.
Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть мариновану курку на овочі. Покладіть зверху шматочок вершкового масла.
Запікайте 35–45 хв, поки курка не стане золотистою та повністю готовою.
Вийміть форму з духовки та полийте курку залишками топленого масла з форми.
Прикрасьте свіжою зеленню та подавайте до столу.
Поради
Щоб заощадити час у будні, завжди можна замаринувати курку заздалегідь і тримати її у холодильнику чи морозильнику. Коли ви будете готові готувати, вважайте страва майже готова сама, а аромат і смак вас приємно здивують.
Цей рецепт доводить, що навіть у будні можна створити щось надзвичайне без зайвого стресу. Секрет у правильному маринаді, свіжих спеціях і простій техніці приготування.