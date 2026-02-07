Як приготувати ідеальну курку у медово-цитрусовому маринаді з овочами

Курка у медово-цитрусовому маринаді з овочами instagram.com/zofias_kok / © Instagram

Знаєте, що робить вечір легким, смачним і по-справжньому атмосферним — правильний маринад і трохи організації на кухні. Фудблогерка Zofia Selimi поділилася рецептом, який стане вашим порятунком у будні.

Головний секрет — маринад. Він не лише збагачує курку смаком, але й робить м’ясо ніжним та соковитим. Коли прийде час готувати, страва буде готова значно швидше, а аромат — просто фантастичний.

Інгредієнти Курячі стегна 4 шт. Чилі 1 шт. Паприка 1 ст. л Карі 2 ч. л Мед 2 ст. л Сік лимона 1 шт. Часник 2 зубчики Оливкова олія 2 ст. л Сушений чебрець 1 ч. л Сушений розмарин 1 ч. л Сіль Перець Свіжа зелень (петрушка) Вершкове масло 30 г

Приготування

Покладіть курячі стегна у пакет для заморожування. Додайте мед, лимонний сік, часник, чилі, паприку, карі, олію, чебрець, розмарин, сіль і перець. Ретельно «помасажуйте» м’ясо, щоб спеції рівномірно розподілилися. Залиште маринуватися мінімум на 45 хв, а краще на кілька годин. Розріжте картоплю та інші овочі на шматочки та викладіть у форму для запікання. Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть мариновану курку на овочі. Покладіть зверху шматочок вершкового масла. Запікайте 35–45 хв, поки курка не стане золотистою та повністю готовою. Вийміть форму з духовки та полийте курку залишками топленого масла з форми. Прикрасьте свіжою зеленню та подавайте до столу.

Поради

Щоб заощадити час у будні, завжди можна замаринувати курку заздалегідь і тримати її у холодильнику чи морозильнику. Коли ви будете готові готувати, вважайте страва майже готова сама, а аромат і смак вас приємно здивують.

Цей рецепт доводить, що навіть у будні можна створити щось надзвичайне без зайвого стресу. Секрет у правильному маринаді, свіжих спеціях і простій техніці приготування.