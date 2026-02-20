Сім'я найвідомішої жертви Епштейна відреагувала на арешт експринца Ендрю, зробивши гучну заяву

Вірджинія Джуффре / © Associated Press

Сім’я покійної Вірджинії Джуффре виступила із заявою після арешту колишнього принца Ендрю, нині відомого як Ендрю Маунтбаттен-Віндзор.

Скай Робертс — брат Вірджинії Джуффре / © Getty Images

«Вірджинія зробила це для всіх, хто пережив подібне», — йдеться у посланні братів та сестер покійної Джуффрі у соцмережах. «Нарешті, сьогодні наші розбиті серця отримали втіху в новині про те, що ніхто не стоїть вище за закон, навіть члени королівської родини», — йдеться в заяві, опублікованій у Facebook, яку дали брати і сестри Джуффре — Скай та Аманда Робертс, а також Денні та Ланетт Вілсон.

«Від імені нашої сестри, Вірджинії Робертс Джуффре, ми висловлюємо подяку поліції долини Темзи Великої Британії за проведене розслідування та арешт Ендрю Маунтбаттен-Віндзора», — продовжила сім’я. «Він ніколи не був принцом. Для всіх, хто вижив, Вірджинія зробила це за вас», — йдеться у публікації.

Вірджинія Джуффре / © Getty Images

Раніше ми повідомляли, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзора заарештували вранці в четвер, 19 лютого, в день його 66-річчя, і він провів весь день під вартою. Його відпустили лише ввечері та фотографії, як експринц повертався додому у свій тимчасовий маєток Вуд-Фарм, зробили репортери, які тепер цілодобово чергують у селі в Сандрінгемі.

Репортери біля будинку Вуд-Фарм, де тимчасово мешкає Ендрю / © Getty Images

Вірджинія Джуффре, одна з найвідоміших обвинительок засуджених за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна і Гіслейн Максвелл, наклала на себе руки на своїй фермі в Австралії, де вона проживала останні кілька років, 24 квітня 2025 року. Джуффре стверджувала, що у підлітковому віці її продали у сексуальне рабство колишньому принцу Ендрю, проте експринц неодноразово заперечував ці заяви.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Associated Press

2022 року син королеви Єлизавету II врегулював з Вірджинією судовий позов, виплативши їй близько 16,5 мільйонів доларів, а гроші, як стало відомо нещодавно, він позичив у своїх батьків.