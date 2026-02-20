- Дата публікації
Сім'я найвідомішої жертви Епштейна відреагувала на арешт експринца Ендрю, зробивши гучну заяву
Родина Вірджинії Джуффре відреагувала на арешт колишнього принца Ендрю.
Сім’я покійної Вірджинії Джуффре виступила із заявою після арешту колишнього принца Ендрю, нині відомого як Ендрю Маунтбаттен-Віндзор.
«Вірджинія зробила це для всіх, хто пережив подібне», — йдеться у посланні братів та сестер покійної Джуффрі у соцмережах. «Нарешті, сьогодні наші розбиті серця отримали втіху в новині про те, що ніхто не стоїть вище за закон, навіть члени королівської родини», — йдеться в заяві, опублікованій у Facebook, яку дали брати і сестри Джуффре — Скай та Аманда Робертс, а також Денні та Ланетт Вілсон.
«Від імені нашої сестри, Вірджинії Робертс Джуффре, ми висловлюємо подяку поліції долини Темзи Великої Британії за проведене розслідування та арешт Ендрю Маунтбаттен-Віндзора», — продовжила сім’я. «Він ніколи не був принцом. Для всіх, хто вижив, Вірджинія зробила це за вас», — йдеться у публікації.
Раніше ми повідомляли, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзора заарештували вранці в четвер, 19 лютого, в день його 66-річчя, і він провів весь день під вартою. Його відпустили лише ввечері та фотографії, як експринц повертався додому у свій тимчасовий маєток Вуд-Фарм, зробили репортери, які тепер цілодобово чергують у селі в Сандрінгемі.
Вірджинія Джуффре, одна з найвідоміших обвинительок засуджених за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна і Гіслейн Максвелл, наклала на себе руки на своїй фермі в Австралії, де вона проживала останні кілька років, 24 квітня 2025 року. Джуффре стверджувала, що у підлітковому віці її продали у сексуальне рабство колишньому принцу Ендрю, проте експринц неодноразово заперечував ці заяви.
2022 року син королеви Єлизавету II врегулював з Вірджинією судовий позов, виплативши їй близько 16,5 мільйонів доларів, а гроші, як стало відомо нещодавно, він позичив у своїх батьків.