Експринц Ендрю / © Associated Press

Реклама

На сайті BBC з'явилися фотографії, на яких, зважаючи на все, зображені поліцейські біля маєтку Сандрінгем, де проживає колишній принц Ендрю. Видання підтверджує, що було здійснено його арешт.

Затримання пов'язане з розслідуванням, що продовжується, в межах якого слідчі вивчають обставини діяльності Ендрю в період його роботи торговим емісаром Великої Британії, а також можливі порушення, згадані в нещодавніх публікаціях.

Експринц Ендрю / © Associated Press

Втручання поліції стало черговим етапом у серії перевірок, що активізувалися після появи нових документів та відомостей про контакти Ендрю з фінансистом Джеффрі Епштейном. Слідство продовжує з'ясовувати, чи могли ці зв'язки спричинити неправомірне використання його публічного становища.

Реклама

Арешт стосується лише посадового злочину, і ніяк не пов'язаний із звинуваченнями Ендрю у сексуальних злочинах. Раніше він категорично заперечував будь-які правопорушення щодо будь-якого з цих питань, пов'язаних з Епштейном.

Британські газети / © Getty Images

Королівська сім'я, включаючи короля Чарльза III, поки не робить публічних заяв щодо арешту. Представники палацу лише зазначили, що справа перебуває у роботі правоохоронних органів, і коментувати її вони не будуть.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має новий будинок Ендрю, переїздом до якого він був дуже незадоволений. Також сьогодні Ендрю святкує день народження, йому виповнилося 66 років.