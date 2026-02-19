ТСН у соціальних мережах

Бріжит Макрон у сукні кольору індиго взяла участь у пам’ятному заході в Мумбаї

Перша леді Франції у яскравому аутфіті з’явилася на заході в Індії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого офіційного візиту до Індії взяли участь у заході, на якому вшанували пам’ять жертв терористичних атак 2008 року у готелі Taj Mahal Palace у Мумбаї.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Там перша леді постала у закритій сукні міді кольору індиго. Вбрання мало акцентний чорний пояс на талії з металевою фурнітурою. Образ вона доповнила чорними туфлями-човниками і чорним стьобаним клатчем. У неї була акуратна зачіска і макіяж смокі-айс.

Еммануель Макрон був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на заході в Індії постала у чорному пальті без коміра, оздобленому зверху різноманітним камінням.

