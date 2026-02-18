- Дата публікації
У шкіряному жакеті рудого відтінку: Бріжит Макрон із чоловіком прибула до Мумбаї
Президентське подружжя розпочало триденний офіційний візит до Індії.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом прибув до Мумбаї. Подружжя урочисто зустрічали в аеропорту.
Із літака перша леді вийшла у шкіряному жакеті рудого відтінку, білій блузці і чорних прямих штанях зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках.
Образ Бріжит доповнила об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс і делікатним намистом на шиї.
Еммануель був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку з принтом.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на пам’ятний захід одягла стильне чорне пальто з ремінцями.