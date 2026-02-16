З макіяжем смокі-айс і в стильному пальті з ремінцями: Бріжит Макрон на пам’ятній церемонії

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у Парижі взяли участь у пам’ятному заході біля дуба, присвяченого 23-річному французькому єврею Ілану Халімі якого катували і вбили у 2006 році. Поряд із президентським подружжям стояли рідні вбитого хлопця.

На заході перша леді постала у стриманому образі total black. На ній було стильне пальто прямого силуету із шкіряними лакованими ремінцями та золотою фурнітурою, прямі штани зі стрілками і лофери на грубій підошві.

Аутфіт Бріжит доповнила перукою з чубчиком, улюбленим макіяжем смокі-айс і каблучками з камінням. В одній руці вона тримала парасольку, а в іншій — чорний клатч.

Еммануель був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку з принтом, які він скомбінував із чорними туфлями.

