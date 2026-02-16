- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 331
- Час на прочитання
- 1 хв
Дуа Ліпа одягла прозору чорну сукню і вийшла на червону доріжку з нареченим-актором
Зірка привернула увагу незвичним вибором вечірньої сукні.
Британська співачка Дуа Ліпа вийшла на червону доріжку Міжнародного Берлінського кінофестивалю, щоб підтримати свого нареченого — актора Каллума Тернера. Цього разу Каллум презентував у Німеччині фільм «Обрізка троянд», у якому зіграв.
Однак якщо Тернер обрав для заходу класичний костюм світло-коричневого кольору, сорочку та краватку з принтом, то Дуа вирішила вирізнитися з натовпу. Попспівачка одягла на вечірню появу чорну в’язану сукню від Chanel, яка була зовсім прозорою.
Лінія плечей у сукні була опущеною, а на подолі прикрашена об’ємними нитками-торочкою. Також співачка одягла закриту чорну спідню білизну, яку, звісно ж, було видно з-під її сукні.
Дуа доповнила вбрання чорними класичними туфлями від Christian Louboutin, розкішним кольє-змією від Bvlgari, лаконічною зачіскою та макіяжем.
Нагадаємо, що Тернер, зірка фільмів «Фантастичні звірі та де їх шукати» і «Вічність», освідчився Ліпі на Різдво в теплій родинній атмосфері. Інколи їх фотографують разом папараці чи ж пара сама ділиться спільними знімками в соцмережах.