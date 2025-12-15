- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Оце так образ: попзірка Дуа Ліпа прийшла на зустріч у тотал-луку від Gucci
Схоже, зірка тільки одним цим виходом на публіку відтородить пупулярність образів із логотипами.
Попспівачка Дуа Ліпа свою літературну зустріч Service95 у легендарному готелі Chelsea у Нью-Йорку, де до неї на сцені приєднався давній друг Марк Ронсон — британський діджей і музикант. Разом вони обговорили його нові мемуари «Нічні люди: як бути діджеєм у Нью-Йорку 90-х».
На захід Дуа Ліпа одягла ансамбль від бренду Gucci з першої колекції нового креативного директора марки Демни Гвасалії весна-літо 2026. Образ включав блузку з коміром-бантом, спідницю-олівець з ременем, та чоботи до коліна — все це було з фірмовою монограмою бренду та виконане у одному бежевому кольорі.
Образ суперзірки також доповнили зачіска-пучок, лаконічний макіяж та її розкішна золота каблучка з великим каменем, яку їй на заручини подарував бойфренд актор Каллум Тернер.
Раніше в інтерв’ю British Vogue Дуа розповіла, що Каллум замовив унікальну каблучку спеціально для неї після того, як порадився з її найкращими друзями та сестрою.
«Так, ми заручені. Це дуже хвилююче. Я одержима каблучкою. Вона дуже „моя“. Це так прекрасно усвідомлювати, що людина, з якою ти хочеш провести все життя, знає тебе настільки добре», — поділилася артистка.
А ось на своїй сторінці у Instagram співачка показала кілька фото у цьому образі і також на її плечі була культова сумка Jackie, названа на честь першої леді США Жаклін Кеннеді.