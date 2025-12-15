ТСН у соціальних мережах

Олена Зеленська з’явилася на заході у жакеті з хвилястими лацканами і в блузці з мереживними манжетами

Перша леді України відвідала Білу Церкву.

Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська днями взяла участь у відкритті першого молодіжного простору «12–21» у Білій Церкві. Світлини з події вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«„12–21“ — це мережа дружніх, безбар’єрних і безоплатних просторів, де молоді люди віком від 12 до 21 року можуть одержати підтримку, знайти себе й відчути, що їх чують і розуміють», — написала вона.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На заході перша леді з’явилася у діловому аутфіті. На ній був чорний жакет цікавого крою і з хвилястими лацканами, біла блузка з мереживними манжетами і темні широкі штани зі стрілками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Образ Зеленська доповнила чорними лоферами на грубій підошві. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасмо, зробила легкий макіяж і завершила лук сережками кольору металік.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у картатому жакеті і з золотими сережками-кулями постала на навчальному тренінгу.

