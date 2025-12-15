Платити за оренду чи інвестувати у власне житло: що обрати / © Associated Press

Щоб допомогти вам розібратися та подивитися на ситуацію з різних кутів, видання RTÉ зібрало п’ять ключових питань, які варто собі поставити перед тим, як вирішити — купувати квартиру чи знімати її.

Чи вигідно вам зробити орендну плату внеском за власну квартиру

На перший погляд здається, що оренда — це просто щомісячний платіж, який ніколи не повернеться. Але ринок житла відчуває зростання, у великих містах квадратний метр у багатьох випадках коштує десятки тисяч гривень, а ціни на оренду зростають щороку.

Тож витрати на оренду можуть зрівнятися з вартістю квартири через десяток років, залежно від міста. Але важливо пам’ятати, що оренда дає свободу руху, а купівля — актив, який може стати вашою довгостроковою інвестицією.

Чи враховуєте ви всі додаткові витрати

Коли ви орендуєте, ваша щомісячна плата зазвичай включає використання квартири та комунальні платежі. У випадку з власним житлом до вартості додаються податки, ремонти, страхування та інші витрати.

Тож якщо ваш бюджет дозволяє лише купівлю з мінімальним внеском, але додаткове утримання створить фінансовий тиск, можливо, оренда поки є розумнішим вибором.

Ваші життєві плани

Це питання ніби звучить тривіально, але воно одне з найважливіших.

Чи плануєте ви жити у місті найближчі 5+ років?

Можливо, ваша робота передбачає часті переїзди?

Чи ви зараз на старті кар’єри або плануєте зміну місця проживання?

Оренда часто стає оптимальним рішенням для молоді та людей, які не можуть передбачити своє місце проживання на середньострокову перспективу. З іншого боку, якщо ви бачите себе в одному місті надовго, купівля може стати вашим стабільним активом.

Чи готовий ваш бюджет до умов іпотеки

Купівля квартири — це великий стартовий внесок і можливе іпотечне фінансування. Тому питання бюджету — не тільки про те, чи можете ви заплатити зараз, а чи зможете впевнено виконувати свої зобов’язання роками.

Ризики

Будь-яка інвестиція — це ризик. На сьогоднішньому ринку нерухомості існують різні ризики: і економічні, і пов’язані з безпекою регіону. Це впливає як на вартість квадратних метрів, так і на актуальність площі у майбутньому.

А оренда, навпаки, забезпечує вам гнучкість, якщо потрібно змінити місто чи адаптуватись до обставин, ви не зв’язані довготривалими фінансовими зобов’язаннями.

Тож, що обрати:

Оренда — якщо ви цінуєте мобільність, не маєте великого стартового капіталу чи не впевнені, де будете жити через кілька років.

Купівля — якщо ви маєте стабільний дохід, плануєте жити в одному місці довго та хочете мати власний актив, який з плином часу може зберігати чи нарощувати цінність.

Обидва варіанти мають свої плюси та мінуси, але головне, ваше рішення має бути продуманим, реалістичним і відповідати вашому стилю життя.