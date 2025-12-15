ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
3 хв

15 грудня — яке церковне свято, що буде, якщо цього дня нарікати на холод

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 15 грудня

Церковне свято 15 грудня / © unsplash.com

Сьогодні, 15 грудня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Єлевтерія. Єлевтерій народився в Римі, у сім’ї знатного римлянина — його батько працював при імператорському дворі. Після смерті батька виховання й освіту юнака взяла на себе мати, Анфія, яка увірувала в Христа завдяки проповіді апостолів. Мати доручила сина для навчання при єпископі Риму Анікет, який побачив у ньому особливу схильність до духовного життя.

За літописами, у 15 років Єлевтерія висвятили у диякони, у 18 — у пресвітери, а у 20 років — на єпископа. Його було поставлено єпископом у провінції Іллірії (з посадою в місті Валона, сучасна Албанія). Святитель старанно піклувався про паству: проповідував, навертав до християнства язичників, зростовував Церкву, «дбав як добрий пастир».

У часи гонінь на християн за імператора Адріан, командир на ім’я Фелікс був посланий із військом, щоб доставити Єлевтерія до Риму. Коли Фелікс увійшов до церкви і почув проповідь Єлевтерія — його серце змінилось, і він сам прийняв християнство. Єлевтерій охрестив його. Після прибуття до Риму Святого піддали жорстоким тортурам: били, пекли на залізному ложі, варили у смолі, кидали в палаючі печі — однак, за свідченнями, дивом вцілив. Побачивши це, губернатор Кориб (Caribus / Corybus), який проводив катування, теж увірував — та за це був страчений. той же — Фелікс також. рештою самому Єлевтерію відрубали голову. Коли мати, Анфія, прийшла до тіла сина, її теж стратили. Це сталося близько 120 року.

Церковне свято 15 грудня — день пам’яті святого преподобного Павла

Павло Фівейський жив у Єгипті, у місті Фіваїді. Він залишився сиротою, і після труднощів із родичем — через неприязнь та спадщину — покинув світ і пішов у пустелю, щоб уникнути переслідувань християн за часів гонінь імператора Декій (249–251). Давши обітницю відлюдництва, він оселився в печері при підніжжі гори, жив молитвою, постом — з хлібом та фініками, які приносив йому ворон, і вдягався в пальмове листя, витримуючи спеку й холод.

За переданням, коли йому було вже дуже багато років (близько 91 життя в пустелі), його молитви й подвиг побачив Антоній Великий — і один із його співбратів пустельників знайшов Павла. Цей візит показав смиренність Павла: він вийшов йому назустріч, переступивши через свою пустельну аскезу. Павло Фівейський помер близько 341 року у віці 113 років.

Прикмети 15 грудня

Народні прикмети 15 грудня / © unsplash.com

Народні прикмети 15 грудня / © unsplash.com

  • Ясна погода 15 грудня віщує сувору та морозну зиму.

  • Сильний вітер або заметіль вказує на те, що морози будуть сильними, а сніг ляже надовго.

  • Теплий день передбачає холодний кінець місяця або морозну зиму.

Що сьогодні не можна робити

Не варто цього дня нарікати на холод — за старовинними віруваннями, це може послабити здоров’я. Натомість для зміцнення сил і гарного самопочуття краще залишатися бадьорим і зберігати веселий настрій.

Що можна робити сьогодні

Цього дня добре робити добрі справи: допомагати нужденним, віддавати теплий одяг, годувати птахів — так вважають, що щедрість і турбота принесуть удачу в новому році.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie