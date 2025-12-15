Церковне свято 15 грудня / © unsplash.com

Реклама

Сьогодні, 15 грудня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Єлевтерія. Єлевтерій народився в Римі, у сім’ї знатного римлянина — його батько працював при імператорському дворі. Після смерті батька виховання й освіту юнака взяла на себе мати, Анфія, яка увірувала в Христа завдяки проповіді апостолів. Мати доручила сина для навчання при єпископі Риму Анікет, який побачив у ньому особливу схильність до духовного життя.

За літописами, у 15 років Єлевтерія висвятили у диякони, у 18 — у пресвітери, а у 20 років — на єпископа. Його було поставлено єпископом у провінції Іллірії (з посадою в місті Валона, сучасна Албанія). Святитель старанно піклувався про паству: проповідував, навертав до християнства язичників, зростовував Церкву, «дбав як добрий пастир».

У часи гонінь на християн за імператора Адріан, командир на ім’я Фелікс був посланий із військом, щоб доставити Єлевтерія до Риму. Коли Фелікс увійшов до церкви і почув проповідь Єлевтерія — його серце змінилось, і він сам прийняв християнство. Єлевтерій охрестив його. Після прибуття до Риму Святого піддали жорстоким тортурам: били, пекли на залізному ложі, варили у смолі, кидали в палаючі печі — однак, за свідченнями, дивом вцілив. Побачивши це, губернатор Кориб (Caribus / Corybus), який проводив катування, теж увірував — та за це був страчений. той же — Фелікс також. рештою самому Єлевтерію відрубали голову. Коли мати, Анфія, прийшла до тіла сина, її теж стратили. Це сталося близько 120 року.

Реклама

Церковне свято 15 грудня — день пам’яті святого преподобного Павла

Павло Фівейський жив у Єгипті, у місті Фіваїді. Він залишився сиротою, і після труднощів із родичем — через неприязнь та спадщину — покинув світ і пішов у пустелю, щоб уникнути переслідувань християн за часів гонінь імператора Декій (249–251). Давши обітницю відлюдництва, він оселився в печері при підніжжі гори, жив молитвою, постом — з хлібом та фініками, які приносив йому ворон, і вдягався в пальмове листя, витримуючи спеку й холод.

За переданням, коли йому було вже дуже багато років (близько 91 життя в пустелі), його молитви й подвиг побачив Антоній Великий — і один із його співбратів пустельників знайшов Павла. Цей візит показав смиренність Павла: він вийшов йому назустріч, переступивши через свою пустельну аскезу. Павло Фівейський помер близько 341 року у віці 113 років.

Прикмети 15 грудня

Народні прикмети 15 грудня / © unsplash.com

Ясна погода 15 грудня віщує сувору та морозну зиму.

Сильний вітер або заметіль вказує на те, що морози будуть сильними, а сніг ляже надовго.

Теплий день передбачає холодний кінець місяця або морозну зиму.

Що сьогодні не можна робити

Не варто цього дня нарікати на холод — за старовинними віруваннями, це може послабити здоров’я. Натомість для зміцнення сил і гарного самопочуття краще залишатися бадьорим і зберігати веселий настрій.

Що можна робити сьогодні

Цього дня добре робити добрі справи: допомагати нужденним, віддавати теплий одяг, годувати птахів — так вважають, що щедрість і турбота принесуть удачу в новому році.