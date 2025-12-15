Ціна миру від Трампа: США вимагають територіальних поступок, поки НАТО б'є на сполох

У неділю головні посланці президента Трампа розпочали дводенні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, оскільки Вашингтон посилив тиск на Київ, щоб той припинив свій опір і погодився на мирну угоду з Росією до кінця року.

Про це пише The Wall Street Journal.

У виданні зауважують, що переговори між Україною та її західними партнерами перетворилися на перетягування каната, навіть без участі Росії за столом переговорів. Вашингтон наполягає на швидких рішеннях, тоді як Зеленський та його європейські партнери стверджують, що залишаються суттєві розбіжності, які необхідно вирішити.

Серед цих пунктів, Україна спростувала заклик Вашингтона вивести свої війська з частини Донецької області, яку досі утримують українські війська. Європейські та українські чиновники наполягали на чіткому визначенні дій США у разі порушення Росією мирної угоди та нападу на Україну.

Обидва питання будуть у центрі переговорів у Берліні, наголошує WSJ.

Трамп заявив, що його запросили взяти участь у берлінських переговорах, але публічно сумнівався у вартості поїздки. У п’ятницю Трамп вирішив направити свого спеціального посланника з питань Росії Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера.

Очікується, що Віткофф, який очолював переговори з Україною та Росією щодо мирного плану США, зустрінеться з українцями в неділю, перш ніж зустрітися з європейськими лідерами. Протягом останніх кількох тижнів він переключався між зустрічами з Кремлем у Москві та окремими переговорами з Києвом у США чи Європі.

Російські чиновники заявили, що мирний план США є гарною основою для обговорення, але не сказали, чи приймуть вони його. Багато європейських чиновників сумніваються, що Кремль прагне припинити війну. Вони заявили, що Європа та всі країни НАТО стикаються з ризиком того, що якщо Росія переможе в Україні, Кремль націлиться на конфлікт з європейськими сусідами.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у четвер у Берліні, що «те, що відбувається в Україні, може статися і з країнами-союзниками», маючи на увазі членів НАТО.

У середу Україна надіслала до Вашингтона свою відповідь на попередню пропозицію США щодо припинення війни. Хоча існує згода щодо деяких пунктів, зокрема щодо обмеження чисельності військовослужбовців у мирний час у 800 000 осіб, Київ продовжує відкидати наполягання США на здачі території в Донецькій області, яку досі утримують українські війська.

План США передбачатиме, що Київ погодиться не воювати за повернення територій, які він втратив на користь Росії, і може означати офіційне визнання Вашингтоном анексії Москвою частин України. Це також ще більше ускладнить надії Києва на вступ до НАТО, водночас потенційно повернувши Росію у світову економіку, зокрема через спільні американо-російські проекти.

У неділю вранці, звертаючись до журналістів через WhatsApp, Зеленський заявив, що Київ ще не отримав відповіді від Вашингтона на свою пропозицію. Він сказав, що Україна «багато зробила, щоб усі сторони могли зустрітися», і поскаржився, що мирними переговорами керувала політика сили, а не цінності.

Кілька високопосадовців адміністрації Трампа оцінюють, що Україна програє війну, якщо б бойові дії продовжувалися, хоча українські солдати та інші європейські чиновники вважають, що Україна може захищатися щонайменше ще рік, особливо за умови збільшення військової та фінансової підтримки з боку союзників.

Берлінські переговори також продовжать переговори щодо гарантій безпеки для України.

Велика Британія, Франція та інші європейські столиці розробили детальні плани щодо видів допомоги, яку вони могли б надати Україні, включаючи можливе розміщення сил підтримки в країні, та обговорили їх з військовими представниками США. Однак Вашингтон ще не ухвалив політичного рішення щодо допомоги, яку він надаватиме.

Раніше президент Зеленський повідомив, що основною темою обговорення на зустрічі у Берліні стане пошук шляхів завершення війни Росії проти України та можливі параметри майбутніх домовленостей.