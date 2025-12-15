Дональд Трамп / © Associated Press

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа залишається низьким і має тенденцію до зниження, зокрема на тлі економічних занепокоєнь американців та зростання витрат домогосподарств.

Про це свідчать результати нового опитування NBC News Decision Desk Poll, проведеного на платформі SurveyMonkey, повідомляє NBC News.

«Рейтинг схвалення президента Дональда Трампа, коли він наближається до завершення першого року перебування у Білому домі, залишається стабільно низьким. Також президент дещо втратив позиції серед своїх прихильників руху „Зробимо Америку знову великою“ (MAGA)», — йдеться у матеріалі.

Згідно з результатами дослідження, діяльність Трампа схвалюють 42% американців, тоді як 58% висловлюють несхвалення. Порівняно з квітнем рівень підтримки знизився на три відсоткові пункти — тоді він становив 45%.

Опитування також показало, що більшість громадян США вважають, що країна рухається «неправильним шляхом». Головною проблемою для американців залишається економіка.

У 2025 році рівень схвалення Трампа зменшився на тлі зростання тривоги щодо фінансового становища. Респонденти зазначають, що їх дедалі більше непокоять власні витрати та інфляція, попри те, що саме вирішення цих проблем було однією з ключових передвиборчих обіцянок президента.

Опитування проводили в онлайн-форматі з 20 листопада по 8 грудня. У ньому взяли участь 20 252 дорослих американці, зокрема як зареєстровані виборці, так і ті, хто не перебуває на обліку. Статистична похибка дослідження становить плюс-мінус 1,9 відсоткового пункту.

