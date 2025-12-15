Прапор Ірану / © Reuters

У низці міст Ірану зафіксували масове поширення листівок із пропозицією приєднатися до війська РФ за 20 тисяч доларів «підйомних» та близько 2 тисяч доларів щомісячного заробітку.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України.

Оголошення містять посилання на Telegram-канал, створений у листопаді 2025 року, де процес вербування ведеться одразу кількома мовами. Журналісти встановили, що рекрутери відкрито заявляють про координацію кампанії з російською стороною безпосередньо на території Ірану.

У центрі зазначили, що попри спроби російського посольства в Ірані заперечити свою причетність, така діяльність має всі ознаки системної та давно відпрацьованої схеми.

«Попри спроби російського посольства в Ірані заперечити причетність, це типовий елемент системної вербувальної мережі РФ, яка багато років шукає найманців у бідних та кризових країнах», — наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Там також звернули увагу, що Іран є однією з найбільш уразливих цілей для подібних кампаній через складну економічну ситуацію, високий рівень безробіття та значну кількість афганських біженців, які часто стають мішенню фінансової експлуатації.

У ЦПД підкреслили, що вербування в Ірані — це не поодинокий випадок, а складова ширшої стратегії РФ, спрямованої на компенсацію великих втрат і підготовку нових наступальних дій.

За оцінками розвідок, Росія вже завербувала щонайменше 18 тисяч іноземців зі 128 країн світу, часто використовуючи обман, тиск або фінансову залежність.

Раніше повідомлялося, що Кенія заявила, що понад 200 її громадян воюють на боці Росії у війні проти України, а вербувальні агентства продовжують активно працювати над залученням більшої кількості кенійців до російської армії.

Ми раніше інформували, що уряд Південно-Африканської Республіки розпочав розслідування обставин, за яких 17 громадян країни були втягнуті у бойові дії на Донбасі під виглядом високооплачуваної роботи.