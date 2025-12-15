- Дата публікації
Кількість жертв теракту під час Хануки в Австралії зросла до 15 осіб
Частина поранених перебуває у важкому стані, лікарі продовжують боротися за життя постраждалих.
У Австралії зросла кількість загиблих внаслідок терористичного нападу до 15 людей.
Про це повідомляє CNN.
У поліції штату Новий Південний Уельс уточнили, що одного з імовірних нападників було застрелено безпосередньо на місці події під час реагування правоохоронців.
Ще одного стрільця затримали. Наразі він перебуває під вартою, з ним працюють слідчі.
Також, за інформацією поліції, близько 40 поранених залишаються у лікарнях. Частина з них потребує тривалого лікування.
Правоохоронні органи продовжують розслідування обставин нападу та з’ясовують можливі мотиви злочину.
Раніше повідомлялося, що на пляжі Бонді у Сіднеї сталася стрілянина під час святкування Ханукі. Двоє чоловіків вийшли з автівки і відкрили вогонь.
Ми раніше інформували, що під час теракту на пляжі Бонді в Сіднеї загинув емігрант з України.