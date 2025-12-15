ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Кількість жертв теракту під час Хануки в Австралії зросла до 15 осіб

Частина поранених перебуває у важкому стані, лікарі продовжують боротися за життя постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Теракт у Австралії

Теракт у Австралії / © AP

У Австралії зросла кількість загиблих внаслідок терористичного нападу до 15 людей.

Про це повідомляє CNN.

У поліції штату Новий Південний Уельс уточнили, що одного з імовірних нападників було застрелено безпосередньо на місці події під час реагування правоохоронців.

Ще одного стрільця затримали. Наразі він перебуває під вартою, з ним працюють слідчі.

Також, за інформацією поліції, близько 40 поранених залишаються у лікарнях. Частина з них потребує тривалого лікування.

Правоохоронні органи продовжують розслідування обставин нападу та з’ясовують можливі мотиви злочину.

Раніше повідомлялося, що на пляжі Бонді у Сіднеї сталася стрілянина під час святкування Ханукі. Двоє чоловіків вийшли з автівки і відкрили вогонь.

Ми раніше інформували, що під час теракту на пляжі Бонді в Сіднеї загинув емігрант з України.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie