Під час теракту в Сіднеї загинув виходець з України – що відомо
Під час теракту на пляжі Бонді в Сіднеї, де відзначали Хануку, загинув емігрант з України. Озброєні нападники відкрили вогонь по людях, є загиблі та десятки поранених.
Під час теракту на пляжі Бонді в Сіднеї загинув емігрант з України. Трагедія сталася в неділю вдень під час єврейського свята Ханука, коли озброєні нападники відкрили стрілянину по людях.
Про це повідомляє Daily Mail.
За словами очевидців, чоловік намагався захистити свою дружину Ларису Клейтман і був застрелений під час хаотичної стрілянини. Подружжя прожило разом близько 50 років і спеціально приїхало з району Матравіль, аби відсвяткувати Хануку.
“Я думаю, в нього вистрелили, коли він підвівся, щоб захистити мене, і куля влучила йому в потилицю”, — розповіла жінка.
Подружжя емігрувало до Австралії з України. У них залишилися двоє дітей та 11 онуків.
Нагадаємо, за офіційною інформацією, внаслідок нападу загинули щонайменше 12 осіб, серед яких є діти. Ще 29 поранених були доставлені до різних лікарень Сіднея, повідомили у службі швидкої допомоги штату Новий Південний Уельс.
Стрілянину офіційно кваліфіковано як теракт.