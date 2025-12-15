Естонія пропонує допомогти Угорщині розірвати відносини з Росією

Прапор Естонії / © Unsplash

Естонія виступила з ініціативою фінансово підтримати Угорщину, якщо та відмовиться від довгострокових енергетичних угод із Росією, навіть попри можливі штрафні санкції.

Така пропозиція розглядається як крок до зменшення енергетичної залежності від країни-агресора та посилення європейської солідарності у протидії російському впливу, заявив президент Естонії Алар Каріс в інтерв’ю фінській газеті Ilta Sanomat.

За словами естонського лідера, Угорщині варто надати допомогу для покриття витрат, які можуть виникнути у разі розірвання чинних енергетичних контрактів із Росією.

«Можливо, нам слід допомогти Угорщині виплатити штрафи», — зазначив Каріс.

Він звернув увагу на те, що окремі домовленості між Будапештом і Москвою, укладені прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з метою забезпечення дешевих енергоносіїв, можуть діяти аж до 2040-х років.

Президент Естонії наголосив, що Угорщина має відмовитися від цих контрактів, оскільки вони зберігають енергетичну залежність від Росії та суперечать спільній позиції Європи у протидії російській агресії.

Експерти зазначають, що така ініціатива Таллінна є важливим сигналом європейської солідарності та готовності підтримувати держави, які прагнуть позбутися залежності від російських енергоресурсів, навіть якщо це потребує значних фінансових витрат.

Крім того, цей крок підкреслює стратегічну роль країн Балтії у просуванні енергетичної незалежності Європи від Москви.

Раніше повідомлялося, що проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається привезти з собою на саміт ЄС понад 1,6 млн анкет з антиукраїнського «референдуму», у яких угорці нібито відкинули підтримку України.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що використання заморожених російських активів є «оголошенням війни».