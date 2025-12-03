Євросоюз повністю відмовиться від російського газу: Угорщина вибухнула погрозами

Петер Сіярто. / © Associated Press

Угорщина та Словаччина подадуть до суду проти заборони Європейського Союзу на постачання російського газу.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Sky News.

З його слів, Будапешт і Братислава оскаржать у суді угоду ЄС про поступову відмову від російського газу до вересня наступного року. Сіярто заявляє, мовляв, його країна не може це прийняти, оскільки Угорщина не може забезпечити постачання енергії без російських джерел.

Зауважимо, що Угорщина та Словаччина - одні з небагатьох країн ЄС, що досі купують викопне паливо в Російській Федерації. Тепер вони планують розпочати судовий процес у найвищому суді ЄС.

Як повідомлялося, Євросоюз погодив дату повної відмови від газу з Росії. Якщо документ остаточно схвалять, повна заборона набуде чинності до кінця 2027 року. Зокрема, у ньому закріплюється юридично обов’язкова повна заборона на імпорт російського газу — як трубопровідного, так і скрапленого.

Зауважимо, що уряд прем’єра Угорщини Віктора Орбана неодноразово заявляв, що не відмовиться від російського палива. Начебто це пов’язано з тим, що є дешевшими за альтернативні варіанти. З його слів, відмова від них автоматично спричинить необхідність підвищувати ціни для угорського населення.

Орбан 28 листопада прилетів до Москви, де зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним. Як заявив сам прем’єр, метою його зустрічі з господарем Кремля стало обговорення постачання нафти і газу до Угорщини, а також забезпечення низьких цін на енергоносії взимку.

