Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Володимир Путін має підстави бути задоволеним останньою місією посланця президента США Стіва Віткоффа до Москви. Відсутність прориву в угоді про припинення війни Росії проти України входить у плани Кремля щодо затягування мирних переговорів для того, щоб врешті-решт отримати більший виграш.

Про це пише видання Bloomberg.

Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков визнав, що під час візиту спецпосланця Трампа не вдалося досягти згоди на п’ятигодинних переговорах щодо центрального питання — території, яка перебуватиме під окупацією Росії. Він також не дав жодних ознак того, що черговий саміт між Путіним і президентом США Дональдом Трампом близький.

Реклама

Видання припускає, що така ситуація цілком влаштовує російського президента, оскільки його війська мають перевагу на полі бою, а європейських союзників України фактично витіснили зі столу переговорів.

«Цей мирний план реалізується виключно з Вашингтона та Москви, як завжди хотів Путін», — наголошує Bloomberg.

Ще одним позитивним моментом для Путіна видання назвало те, що, за словами Ушакова, вчорашні переговори були зосереджені на «величезних перспективах майбутньої економічної співпраці» між Росією та США.

Тим часом Бельгія відхилила юридичну пропозицію Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для підтримки вкрай необхідного кредиту для України. Ця спроба дозволила Путіну потролити європейських лідерів, звинувативши їх у «перешкоджанні» Трампу.

Реклама

Видання зазначило, що досі немає звіту США щодо зустрічі, але Кремль знає, що Трамп хоче приписати собі визнання за припинення найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, і прагне уникнути подальших санкцій США, демонструючи свою дипломатичну діяльність.

«Путін може розрахувати, що чим довше він затягуватиме переговори з Трампом, тим більшим може бути кінцевий виграш», — підсумовує Bloomberg.

Нагадаємо, помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що переговори Путіна зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером були «корисними», однак компромісного варіанту щодо плану врегулювання війни в Україні поки що не знайдено.

Видання Politico зауважило, що Віткофф і Кушнер змушені були прогулюватися Москвою і обідати в ресторані, очікуючи на зустріч з господарем Кремля упродовж кількох годин. Поки американські посадовці вбивали час, Путін виступив перед пресою на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу в зриві мирного процесу.