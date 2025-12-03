ТСН у соціальних мережах

Гламур
60
1 хв

Наталія Бучинська розірвала 8-річну співпрацю з продюсером і зробила заяву

Рішення зірки та Андрія Стадницького здивувало колег з шоубізнесу.

Валерія Гажала
Наталія Бучинська й Андрій Стадницький

Наталія Бучинська й Андрій Стадницький / © instagram.com/nataliabuchynska

Народна артистка України Наталія Бучинська оголосила про розрив співпраці з продюсером.

Протягом восьми років у кар’єрі артистки був присутній Андрій Стадницький. Проте на початку грудня обидва повідомили про рішення йти різними шляхами. Жоден не став вдаватися в подробиці, тож причини лишаються невідомими. Тим не менш, Наталія публічно подякувала колишньому продюсеру за допомогу на її творчому шляху.

«Добігла кінця наша співпраця з Андрієм Стадницьким і Control7en. Дякую, було круто і цікаво. Далі буде», — написала виконавиця.

Схожу заяву зробив в Instagram і сам Стадницький. У дописі він зазначив, що далі планує рухатися до нових цілей. І також висловив вдячність усім, хто був поруч.

«Довга виснажлива дорога, довжиною у вісім років, добігла свого кінця. Хочу подякувати команді. Народній і всім однодумцям. Було круто. Було довго і яскраво! Маю рухатися далі!» — додав колишній продюсер Бучинської.

Таке рішення стало неочікуваним поворотом для українського шоубізнесу. Зокрема, у коментарях ведучий Олексій Суханов свій жаль з цього приводу наступними словами: «Та ну ні!».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розлучення зіркового подружжя Олени й Тараса Тополей. Музикант вперше вийшов на зв’язок після прикрої новини і чесно відповів на чутки про буцімто «хайп» на цій темі.

