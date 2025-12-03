EL Кравчук приголомшив фото з молодості зі Святославом Вакарчуком, на якому їх просто не впізнати

EL Кравчук та Святослав Вакарчук

Український співак EL Кравчук приголомшив фото з молодості, на якому він зображений із лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Архівним знімком виконавець поділився у своєму Instagram. Співак точно не пам'ятає, коли саме була зроблена світлина, але однозначно понад 20 років тому. На фото не впізнати ані EL Кравчука, ані Святослава Вакарчука. Артисти відтоді кардинально змінились.

І у Вакарчука, і в Кравчука тоді були довгі стрижки. Вони позували перед об'єктивом фотокамери у гримерці одного з київських клубів. Вочевидь, артисти готувалися до виступу на сцені.

EL Кравчук та Святослав Вакарчук / © instagram.com/el.kravchuk

"Рубрика "Архіви". Десь 2002-2003-й рік, черговий виступ, здається, клуб Freedom", — підписав світлину виконавець.

Святослав Вакарчук на допис колеги поки не реагував. Та підписники EL Кравчука просто засипали їх компліментами. Ба більше, користувачі навіть влаштували батл — хто на знімку їм подобається більше. Зрештою голоси прихильників розділились порівно.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар'я Петрожицька поділилась своїм архівним фото 12-річної давнини. Артистка приголомшила, який тоді вигляд мала.