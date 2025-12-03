ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
562
Час на прочитання
1 хв

EL Кравчук приголомшив фото з молодості зі Святославом Вакарчуком, на якому їх просто не впізнати

Архівний кадр був зроблений понад 20 років тому.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
EL Кравчук та Святослав Вакарчук

EL Кравчук та Святослав Вакарчук

Український співак EL Кравчук приголомшив фото з молодості, на якому він зображений із лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Архівним знімком виконавець поділився у своєму Instagram. Співак точно не пам'ятає, коли саме була зроблена світлина, але однозначно понад 20 років тому. На фото не впізнати ані EL Кравчука, ані Святослава Вакарчука. Артисти відтоді кардинально змінились.

І у Вакарчука, і в Кравчука тоді були довгі стрижки. Вони позували перед об'єктивом фотокамери у гримерці одного з київських клубів. Вочевидь, артисти готувалися до виступу на сцені.

EL Кравчук та Святослав Вакарчук / © instagram.com/el.kravchuk

EL Кравчук та Святослав Вакарчук / © instagram.com/el.kravchuk

"Рубрика "Архіви". Десь 2002-2003-й рік, черговий виступ, здається, клуб Freedom", — підписав світлину виконавець.

Святослав Вакарчук на допис колеги поки не реагував. Та підписники EL Кравчука просто засипали їх компліментами. Ба більше, користувачі навіть влаштували батл — хто на знімку їм подобається більше. Зрештою голоси прихильників розділились порівно.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар'я Петрожицька поділилась своїм архівним фото 12-річної давнини. Артистка приголомшила, який тоді вигляд мала.

Дата публікації
Кількість переглядів
562
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie