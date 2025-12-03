Зіркові втрати 2025 року: хто з відомих українських і світових знаменитостей помер цього року

Зірки, які померли 2025 року / © tsn.ua

До кінця року залишилось зовсім небагато, тож редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки. 2025 рік був сповнений приємними моментами, та, на жаль, сумні події траплялись теж.

Цей рік забрав життя чимало зірок як і українських, так і світових. Пропонуємо пригадати, кого зі знаменитостей не стало, а також причини їхніх смертей.

Девід Лінч

Легендарного американського режисера Девіда Лінча не стало 16 січня. Життя знаменитості обірвалося у віці 78 років. Режисер тяжко хворів. Він страждав від емфіземи легень. На початку січня стан Девіда Лінча значно погіршився через евакуацію з будинку, коли Лос-Анджелес охопили масштабні пожежі. Врешті, серце культового режисера зупинилось.

Девід Лінч / © masterclass.com

Анна Жук

Популярна українська блогерка Анна Жук трагічно загинула в ДТП 24 січня. Знаменитість їхала з Харкова до Києва на святкування дня народження доньки її подруги. За кермом автівки був чоловік Анни Жук, який не впорався з керуванням. Блогерка в результаті ДТП отримала травми, які виявились несумісні з життям.

Анна Жук

Мішель Трахтенберг

Американська акторка Мішель Трахтенберг прославилась завдяки ролям у серіалах "Баффі – переможниця вампірів" та "Пліткарка". На жаль, 26 лютого прихильників зірки сколихнула сумна новина. Мішель знайшли мертвою в її квартирі у Лос-Анджелесі. Родина акторки від розтину відмовилась. Спочатку причиною смерті Трахтенберг вважали ускладнення, що виникли на тлі трансплантації печінки. Згодом судмедексперти провели токсикологічну експертизу. З'ясувалось, що акторка померла від ускладнень, що були спричинені цукровим діабетом. Артистці було всього 39 років.

Мішель Трахтенберг / © Associated Press

Таїсія Литвиненко

Зірка фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко пішла з життя 6 квітня. Серце акторки зупинилось у віці 90 років. Прощання з народною артисткою відбулося 8 квітня у Львові, після чого її поховали на Личаківському кладовищі.

Таїсія Литвиненко / © facebook.com/na3ar

Максим Неліпа

Відомий український ведучий та шоумен Максим Неліпа трагічно загинув на війні 12 травня у віці 49 років. На початку повномасштабного російського вторгнення знаменитість став на захист України. Спочатку він служив у ТрО, після чого долучився до лав ЗСУ. На жаль, Максим Неліпа загинув на фронті. Ведучого поховали в Києві на Байковому кладовищі.

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

Валері Махаффей

Цьогоріч обірвалося життя американської акторки та продюсерки Валері Махаффей, яка була зіркою серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Знаменитість померла 30 травня у власному будинку в Лос-Анджелесі. Життя 71-річної артистки забрав рак.

Валері Махаффей / © Associated Press

Юрій Феліпенко

Український актор Юрій Феліпенко, який захищав країну від російських окупантів, загинув на фронті 14 червня. Життя артиста обірвалося у віці 32 років. Поховали Юрія Феліпенка на Берковецькому кладовищі в Києві.

Юрій Феліпенко / © instagram.com/motrichka

Джуліан Макмегон

Зірка серіалу "Усі жінки – відьми" Джуліан Макмегон помер 2 липня. Австралійського актора не стало у віці 56 років. Життя "Коула" з "Усіх жінок – відьом" забрав рак, з яким він тривалий час боровся.

Джуліан Макмегон / © Associated Press

Тетяна Шеліга

Заслужена артистка України Тетяна Шеліга померла 3 липня. Життя акторки обірвалося у віці 76 років. Ще навесні стан знаменитості значно погіршився. Вона припинила пересуватися, лежала майже паралізованою та марила. За декілька років до цього Тетяна Шеліга перенесла серйозну операцію на серці.

Тетяна Шеліга

Майкл Медсен

Голлівудський актор Майкл Медсен, який знімався у фільмах режисера Квентіна Тарантіно, помер 3 липня у віці 67 років. Артиста знайшли мертвим у власному ж будинку в Малібу. Причиною смерті Медсена стала серцева недостатність, яка була викликана хворобою серця та алкогольною залежністю.

Майкл Медсен / © Associated Press

Ігор Поклад

Легендарний український композитор Ігор Поклад помер 9 липня. Життя народного артиста України обірвалося у віці 83 років. Прощання з композитором відбулося 11 липня. Ігоря Поклада поховали на Берковецькому кладовищі в Києві.

Ігор Поклад / © instagram.com/olgasumska

Оззі Осборн

Легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн помер 22 липня у віці 76 років. В останні роки свого життя артист тяжко хворів. Співак страждав від хвороби Паркінсона, а також йому нагадували про себе ускладнення, які виникли після невдалого падіння 2019 року. Незадовго до смерті Оззі Осборн встиг попрощатися з прихильниками. 5 липня у рідному Бірмінгемі музикант дав останній концерт.

Оззі Осборн / © Associated Press

Галк Гоган

Легендарний реслер та актор Галк Гоган помер 24 липня у віці 71 року. Спочатку причина смерті знаменитості не повідомлялась. Згодом стало відомо, що він помер від гострого інфаркту міокарда. До речі, лише після смерті реслера з'ясувалось, що в нього був хронічний лімфолейкоз — онкологічне захворювання крові.

Галк Гоган / © Associated Press

Дизель із Green Grey

Учасник гурту Green Grey Андрій "Дизель" Яценко помер 20 жовтня. Новина стала справжнім шоком, адже музикант готувався до концертного туру, тож біди нічого не віщувало. Причиною смерті Дизеля стала серцева недостатність, що була викликала ішемічною хворобою. Життя Андрія Яценка обірвалося у віці 55 років.

Андрій "Дизель" Яценко / © facebook.com/diezel.greengrey

Лесик Турко

Співак Лесик, справжня ім'я якого Олег Турко, помер 22 листопада. Життя музиканта обірвалося у віці 58 років. Відомо, що незадовго до смерті стан Лесика серйозно погіршився, що його терміново госпіталізували до лікарні. У нього піднявся тиск і виник гострий біль у животі. У лікарні співаку не стало легше. Врешті, серце виконавця зупинилося. До речі, торік він теж був на межі життя та смерті. Просто на сцені в Лесика зупинилось серце, але тоді його встигли врятувати.