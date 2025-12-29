Курс валют на 30 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вівторок, 30 грудня. / © Getty Images

НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 30 грудня. Долар зріс ще на 15 коп, євро додав у ціні 10 коп, польський злотий залишився без змін.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 42,21 (+15 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,65 (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,74 (0 коп.)

Як повідомлялося, в Україні від 1 січня 2026 року підвищать пенсії. Деякі пенсіонери можуть отримати більше на 1,5 тис. грн. Найбільше підвищення відчують особи з інвалідністю внаслідок війни.

