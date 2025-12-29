ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 30 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня послабилася щодо євро і долара.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на вівторок, 30 грудня. / © Getty Images

НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 30 грудня. Долар зріс ще на 15 коп, євро додав у ціні 10 коп, польський злотий залишився без змін.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,21 (+15 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,65 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,74 (0 коп.)

Як повідомлялося, в Україні від 1 січня 2026 року підвищать пенсії. Деякі пенсіонери можуть отримати більше на 1,5 тис. грн. Найбільше підвищення відчують особи з інвалідністю внаслідок війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie