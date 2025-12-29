ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Муркотіння котиків лікує: нейробіолог розкрив секрет

Експерт розкрив секрет "пухнастої терапії" і пояснив, як коти лікують наш стрес.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Як коти лікують наш стрес: нейробіолог пояснив

Як коти лікують наш стрес: нейробіолог пояснив / © ТСН

Власникам домашніх улюбленців давно відомо: коли у вас поганий настрій, ви розчаровані чи засмучені, то достатньо просто погладити котика — і сум як рукою зніме.

Біологічних наук та нейробіолог Петро Чорноморець пояснив з наукової точки зору, чому погладити котика не лише приємно, але й корисно.

«Коли ми гладимо котика або бачимо котика, у нас виділяється окситоцин. І він якраз, як і багато інших сигнальних речовин, десь збуджує, а десь гальмує. Тому, як би, там різне буває. Але, звісно, якщо ми перемикаємося на котика, то це може означати, що ми відгальмували і витіснили якусь емоцію в цей момент», — розповів він.

Раніше ветеринари застерегли власників котів від поширених помилок у догляді, які можуть серйозно зашкодити здоров’ю тварин.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie