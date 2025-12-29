Муркотіння котиків лікує: нейробіолог розкрив секрет

Як коти лікують наш стрес: нейробіолог пояснив / © ТСН

Власникам домашніх улюбленців давно відомо: коли у вас поганий настрій, ви розчаровані чи засмучені, то достатньо просто погладити котика — і сум як рукою зніме.

Біологічних наук та нейробіолог Петро Чорноморець пояснив з наукової точки зору, чому погладити котика не лише приємно, але й корисно.

«Коли ми гладимо котика або бачимо котика, у нас виділяється окситоцин. І він якраз, як і багато інших сигнальних речовин, десь збуджує, а десь гальмує. Тому, як би, там різне буває. Але, звісно, якщо ми перемикаємося на котика, то це може означати, що ми відгальмували і витіснили якусь емоцію в цей момент», — розповів він.

