Літак American Airlines / © Associated Press

Реклама

Пілот American Airlines поділився скриншотом своєї зарплатної відомості, і побачене спричинило справжній шок у соцмережах.

Про це пише New York Post.

Рівень доходу пілотів залежить від авіакомпанії, типу літака та кількості годин, проведених у небі протягом року. Однак оприлюднені дані щодо заробітку одного з капітанів American Airlines змусили багатьох серйозно замислитися про зміну професії.

Реклама

Скриншот із зарплатною інформацією, який згодом поширили в X (раніше Twitter), імовірно, належить капітану Boeing 737, що базується в Маямі. Згідно з ним, річний дохід пілота становить близько 458 тисяч доларів.

Однією з причин такого високого заробітку є погодинна ставка — приблизно 360 доларів за годину. При цьому це далеко не максимальний рівень оплати в галузі. Капітани великих далекомагістральних літаків, таких як Boeing 777 або Airbus A350, можуть отримувати до 450 доларів за годину.

Зарплата пілота American Airlines / Фото: Breaking Aviation News & Videos

За даними видання Flying, в середньому пілот проводить у повітрі близько 900 годин на рік, що еквівалентно приблизно 75 годинам на місяць. Навіть без складних підрахунків зрозуміло, що йдеться про дуже солідний дохід.

Втім, пілоти не можуть безмежно нарощувати кількість польотних годин. Їхній робочий час суворо регулюється федеральними нормами. Окрім цього, враховуються періоди відпочинку між рейсами, час на передпольотні та післяпольотні процедури, а також стаж роботи пілота в конкретній авіакомпанії.

Реклама

Після того як Breaking Aviation News & Videos опублікувало скриншот зарплати в X, коментатори активно відреагували на побачене. Багато хто зазначив, що така оплата праці є цілком виправданою з огляду на рівень відповідальності.

Я абсолютно не маю нічого проти того, щоб хлопець, який відповідає за машину, що тримає мене на висоті 10 000 метрів у повітрі, отримував великі гроші

Діти, йдіть отримуйте ліцензію пілота

Коли твоє життя залежить від когось, ти хочеш, щоб за штурвалом був найкомпетентніший фахівець. Мені подобається, що капітани отримують високу зарплату і мають необхідну підготовку та досвід, щоб забезпечити безпеку польотів

Втім, знайшлися й ті, хто заявив, що навіть така зарплата не компенсує складнощів професії: «Навіть за 500 тисяч доларів я б не погодився мати справу з жахливими графіками, аеропортами, широкою публікою, постійними проживаннями в готелях, профспілковими балачками, затримками тощо. Я ненавиджу всі аспекти комерційних авіаперевезень. Звучить як жахливе існування».

Нагадаємо, піаніст Євген Хмара приголомшив своїм заробітком на місяць з музики.