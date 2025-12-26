- Дата публікації
Курс валют на 29 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Після вихідних валюта значно додасть у вартості.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 грудня. Долар зріс на 13 коп. Євро додав у ціні також 13 коп. Польський злотий - підвищився на 5 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 42,06 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,55 (+13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,74 (+5 коп.)
Як повідомлялося, в Україні податки для ФОПів зростуть від 1 січня. Найбільш дискусійною нормою нового законопроєкту є введення ПДВ для спрощенців. У Міністерстві фінансів пропонують зробити платниками податку на додану вартість усіх ФОПів, чий річний дохід перевищує 1 млн грн.