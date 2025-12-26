ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
2 хв

Святкові подарунки для ваших улюбленців: добірка ідей

Свята — це час дарувати тепло та любов не лише рідним, а й нашим чотирилапим друзям. Але що справді потішить вашого улюбленця і водночас буде корисним — спробуємо розібратися.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Святкові подарунки для ваших улюбленців

Святкові подарунки для ваших улюбленців / © Associated Press

Видання RTÉ поділилося п’ятьма ідеями подарунків, які сподобаються будь-якому домашньому улюбленцю. Ці поради допоможуть обрати речі, які стимулюватимуть розум, підтримуватимуть фізичне здоров’я та навіть допоможуть у навчанні, а також принесуть радість і затишок вашим улюбленцям у ці зимові свята. Адже це ідеальний час, щоб показати своїм пухнастим друзям, що вони є частиною родини та що їх люблять не менше, ніж людей, для яких ми так ретельно обираємо подарунки під ялинку.

Іграшки

Розвиток і стимуляція важливі для всіх тварин, не лише для собак. Найефективніші — іграшки з елементами годування чи головоломки.

  • Собаки: інтерактивні іграшки, де потрібно розв’язати головоломку, щоб дістати корм, або «карта», де захований корм, стимулюють мозок і природні інстинкти.

  • Коти: схожі іграшки з їжею, які змушують їх мислити та полювати.

  • Гризуни та птахи: зайняття з хованкою їжі та гризіння природних матеріалів імітує їхнє життя у дикій природі.

Майже всім домашнім тваринам важливо давати іграшки, які дозволяють одночасно грати та харчуватися.

Ласощі

Тварини обожнюють смаколики, але важливо робити вибір з користю для здоров’я:

  • Для собак існують ласощі для суглобів, шкіри та зубів.

  • Для всіх домашніх улюбленців підходять здорові тренувальні смаколики.

  • Ласощі можна використовувати як нагороду за гарну поведінку — це одночасно задоволення та користь.

Нашийники та шлейки

Собаки обожнюють прогулянки, а правильний нашийник або шлейка значно підвищують комфорт:

  • Шлейки, які кріпляться до грудей, допомагають контролювати собаку, коли вона тягне.

  • Декілька варіантів повідців із регульованою довжиною зручно поєднувати.

  • Уникайте розтягувальних повідців — вони небезпечні та незручні.

Одяг

Деяким собакам комфортно та нормально носити куртки чи жилети, особливо під час дощу чи снігу:

  • Вони захищають шерсть від бруду та води.

  • Собаки, які проводять багато часу на вулиці, оцінять тепло та комфорт.

  • Важливо не обмежувати природну мову тіла тварини — одяг не повинен заважати спілкуванню з іншими тваринами.

Варто уникати надмірного одягу, який повністю покриває тварину, адже це може призвести до стресу та непорозумінь у спілкуванні.

Ліжка

Комфортне місце для сну важливе для всіх:

  • Для собак можна обирати ортопедичні ліжка, які підтримують суглоби, особливо у старших тварин.

  • Коти люблять високі місця — спеціальні ліжка-стійки чи полиці, кріплені до стіни, допомагають їм відчувати себе у безпеці.

Улюбленці, як і люди, цінують затишні та зручні ліжка, де можна відпочити та відновити сили.

Святкові подарунки для тварин — це не лише розвага, а й турбота про їхнє здоров’я та емоційний стан. Іграшки, смаколики, шлейки, одяг та ліжка — це п’ять ідей, які допоможуть зробити вашого улюбленця щасливим цього сезону.

Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie