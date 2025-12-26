ТСН у соціальних мережах

743
1 хв

"Холостяк-14": кого обере Тарас Цимбалюк у фіналі

Пропонуємо проголосувати за учасницю, яка переможе у проєкті.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Учасниці Холостяка-14

В ефірі СТБ відбувається одинадцятий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14», наприкінці якого головний герой Тарас Цимбалюк зробить свій вибір і вручить одній із учасниць каблучку.

Пропонуємо взяти участь в опитуванні і проголосувати за ту дівчину, яка, на вашу думку, переможе в проєкті.

Ірина Пономаренко, Надін Головчук та Анастасія Половинкіна

