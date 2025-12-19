ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
2 хв

Прозорий топ, корсет і мінісукня з мереживом: розглядаємо гарні образи учасниць "Холостяка-14" на церемонії троянд

Дівчата з’явилися перед Тарасом Цимбалюком в образах total black.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Учасниці "Холостяка"

Учасниці "Холостяка"

Сьогодні, 19 грудня, в ефірі СТБ відбувається десятий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14», і ми дізнаємось, хто з учасниць пройде до фіналу. А поки що пропонуємо пригадати, в яких образах з’явилися дівчата на церемонії троянд.

Красуні постали перед Тарасом Цимбалюком у гарних луках total black.

Ірина Пономаренко була одягнена у прозорий топ з американською проймою і декольте майже до пупка, прикрашений чорними стразами, і чорні штани. У неї була зачіска з підкрученими назовні кінчиками і ніжний макіяж.

Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко

Надін Головчук позувала у кокетливій чорній мінісукні на тонких бретельках і з мереживними вставками, яку вона скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках і з бантиками. Волосся дівчина зібрала у хвіст, прикрасивши його мереживною стрічкою, і зробила мейк із чорними стрілками і темно-бежевою помадою.

Надін Головчук

Надін Головчук

Анастасія Половинкіна підкреслила струнку фігуру вечірньою чорною сукнею максі з галтером, американською проймою і високим розрізом до стегна. Взута вона була у чорні босоніжки. Аутфіт Насті доповнили зачіскою з прикореневим об’ємом на маківці і чубчиком, укладеним на один бік, а також макіяжем із акцентом на очах.

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Дар’я Романець постала у мереживному прозорому корсеті і чорних штанях вільного крою. Аутфіт дівчини доповнили зачіска з локонами, макіяж із акцентною червоною помадою і довгі сережки.

Дар’я Романець

Дар’я Романець

Дата публікації
Кількість переглядів
236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie