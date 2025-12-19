Прозорий топ, корсет і мінісукня з мереживом: розглядаємо гарні образи учасниць "Холостяка-14" на церемонії троянд

Учасниці "Холостяка"

Сьогодні, 19 грудня, в ефірі СТБ відбувається десятий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14», і ми дізнаємось, хто з учасниць пройде до фіналу. А поки що пропонуємо пригадати, в яких образах з’явилися дівчата на церемонії троянд.

Красуні постали перед Тарасом Цимбалюком у гарних луках total black.

Ірина Пономаренко була одягнена у прозорий топ з американською проймою і декольте майже до пупка, прикрашений чорними стразами, і чорні штани. У неї була зачіска з підкрученими назовні кінчиками і ніжний макіяж.

Ірина Пономаренко

Надін Головчук позувала у кокетливій чорній мінісукні на тонких бретельках і з мереживними вставками, яку вона скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках і з бантиками. Волосся дівчина зібрала у хвіст, прикрасивши його мереживною стрічкою, і зробила мейк із чорними стрілками і темно-бежевою помадою.

Надін Головчук

Анастасія Половинкіна підкреслила струнку фігуру вечірньою чорною сукнею максі з галтером, американською проймою і високим розрізом до стегна. Взута вона була у чорні босоніжки. Аутфіт Насті доповнили зачіскою з прикореневим об’ємом на маківці і чубчиком, укладеним на один бік, а також макіяжем із акцентом на очах.

Анастасія Половинкіна

Дар’я Романець постала у мереживному прозорому корсеті і чорних штанях вільного крою. Аутфіт дівчини доповнили зачіска з локонами, макіяж із акцентною червоною помадою і довгі сережки.