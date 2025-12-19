Із сумкою Fendi у руці: зірку серіалу "Дивні дива" сфотографували папараці

Наталія Даєр / © Getty Images

30-річну акторку Наталію Даєр, яка зіграла в популярному серіалі «Дивні дива», помітили у Нью-Йорку. Вона йшла по вулиці у легкому вбранні і мюлях. Ймовірно, що таким чином Наталія одяглася не для прогулянки містом, а йшла на інтерв’ю, оскільки зовсім скоро вийде друга частина останнього п’ятого сезону серіалу.

Акторка була одягнена у тонкий светр та легку замшеву сорочку теракотового відтінку, яку доповнила паском на талії. Також Наталія одягла шкіряні текстурні штани-кльош, а у руці несла культову сумку Fendi Peekaboo ніжно-рожевого кольору.

Наталія Даєр / © Getty Images

Днем раніше Наталія також продемонструвала образ у найтрендовішій шубі зими — білій і пухнастій, яку носила у поєднанні із міні та босоніжками.

