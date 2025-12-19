- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Із сумкою Fendi у руці: зірку серіалу "Дивні дива" сфотографували папараці
Її лаконічний образ насправді повнястю складався із люксових речей, та особливою родзинкою луку стала сумка.
30-річну акторку Наталію Даєр, яка зіграла в популярному серіалі «Дивні дива», помітили у Нью-Йорку. Вона йшла по вулиці у легкому вбранні і мюлях. Ймовірно, що таким чином Наталія одяглася не для прогулянки містом, а йшла на інтерв’ю, оскільки зовсім скоро вийде друга частина останнього п’ятого сезону серіалу.
Акторка була одягнена у тонкий светр та легку замшеву сорочку теракотового відтінку, яку доповнила паском на талії. Також Наталія одягла шкіряні текстурні штани-кльош, а у руці несла культову сумку Fendi Peekaboo ніжно-рожевого кольору.
Днем раніше Наталія також продемонструвала образ у найтрендовішій шубі зими — білій і пухнастій, яку носила у поєднанні із міні та босоніжками.