ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
2 хв

Скопіювала культовий образ принцеси Діани: акторки прийшла на захід у светрі з вівцею

Яскравий та оригінальний светр продовжує користуватися популярність перед відомих людей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Стефані Стайлз

Стефані Стайлз / © Getty Images

Акторка Стефані Стайлз відвідала прем’єру фільму Searchlight Pictures «Ця штука працює?» (Is This Thing On?) у Лос-Анджелесі. Дівчина привернула увагу, оскільки її образ включав особливий светр — копію светру, який колись носила прицеса Діана.

Стефані Стайлз / © Getty Images

Стефані Стайлз / © Getty Images

Це був виріб червоного кольору і вільного фасону, на якому були зображені в ряди білі овечки і одна чорна.

Стефані Стайлз / © Getty Images

Стефані Стайлз / © Getty Images

Светр же який носила британська принцеса називається «Чорна вівця» і є одним із найвідоміших речей Діани. Розроблений він був Саллі Мьюїр та Джоанною Осборн для їхнього бренду трикотажного одягу «Warm & Wonderful», який існує і сьогодні, і продає ці самі светри.

Вперше принцесу Діану побачили в цьому светрі в червні 1981 року, за місяць до її весілля з Чарльзом, коли вона прийшла подивитися матч з поло. Та її перша поява у креативній речі викликала феноменальне висвітлення в ЗМІ.

Принцеса Діана у першій версії свого светру / © Getty Images

Принцеса Діана у першій версії свого светру / © Getty Images

Під час носіння светру Діана зробила дірку в одному з рукавів, і Олівер Еверетт, особистий секретар принцеси, написав Джоанні Осборн із запитанням, чи можна його полагодити або замінити. Було прийнято рішення замінити светр, і через кілька місяців Діана отримала абсолютно новий светр із вівцею, однак чорна вівця на ньому була повернута в протилежному напрямку.

Принцеса Діана у другій версії свого светру (чорна вівця розвернута у інший бік) / © Getty Images

Принцеса Діана у другій версії свого светру (чорна вівця розвернута у інший бік) / © Getty Images

2023 року светр Діани купили на аукціоні за рекордні 1,1 мільйона доларів.

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie