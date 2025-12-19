Скопіювала культовий образ принцеси Діани: акторки прийшла на захід у светрі з вівцею

Стефані Стайлз / © Getty Images

Акторка Стефані Стайлз відвідала прем’єру фільму Searchlight Pictures «Ця штука працює?» (Is This Thing On?) у Лос-Анджелесі. Дівчина привернула увагу, оскільки її образ включав особливий светр — копію светру, який колись носила прицеса Діана.

Стефані Стайлз / © Getty Images

Це був виріб червоного кольору і вільного фасону, на якому були зображені в ряди білі овечки і одна чорна.

Стефані Стайлз / © Getty Images

Светр же який носила британська принцеса називається «Чорна вівця» і є одним із найвідоміших речей Діани. Розроблений він був Саллі Мьюїр та Джоанною Осборн для їхнього бренду трикотажного одягу «Warm & Wonderful», який існує і сьогодні, і продає ці самі светри.

Вперше принцесу Діану побачили в цьому светрі в червні 1981 року, за місяць до її весілля з Чарльзом, коли вона прийшла подивитися матч з поло. Та її перша поява у креативній речі викликала феноменальне висвітлення в ЗМІ.

Принцеса Діана у першій версії свого светру / © Getty Images

Під час носіння светру Діана зробила дірку в одному з рукавів, і Олівер Еверетт, особистий секретар принцеси, написав Джоанні Осборн із запитанням, чи можна його полагодити або замінити. Було прийнято рішення замінити светр, і через кілька місяців Діана отримала абсолютно новий светр із вівцею, однак чорна вівця на ньому була повернута в протилежному напрямку.

Принцеса Діана у другій версії свого светру (чорна вівця розвернута у інший бік) / © Getty Images

2023 року светр Діани купили на аукціоні за рекордні 1,1 мільйона доларів.