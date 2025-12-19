Гороскоп / © Credits

Реклама

Субота, 20 грудня, день переходу від старого місячного циклу, що закінчується, до нового, молодого. Енергії першої його половини не найприємнішим чином вплинуть на нашу психіку — ми станемо нервовими і дратівливими, а дехто навіть агресивним, тому від спілкування з оточенням — навіть якщо йдеться про близьких людей — краще відмовитися.

З дому теж без нагальної потреби бажано не виходити, що для початку вікенду цілком логічно. До вечора атмосфера покращиться і, отже, можна буде дозволити собі заняття, які не потребують особливих енергетичних зусиль, — прогулянки, відвідування артоб’єктів, зустрічі з людьми, які нас не потривожать, — близькими друзями і родичами, коханими.

Також зірки радять присвятити вечір формуванню свого майбутнього: прагматикам можна складати плани на майбутнє, романтикам — мріяти про найрізноманітніші події, включно з тими, які на перший — та й на другий — погляд видаються неможливими. Астрологи впевнені: усе, що буде заплановано в цей час, обов’язково збудеться.

Реклама

Неділя, 21 грудня, також рішучих дій не передбачає. Потрібно продовжувати будувати плани на майбутнє, обмірковуючи — і, за можливістю, візуалізуючи — кожну деталь, навіть якщо вона буде здаватися незначною. За бажання можна навіть починати працювати над утіленням своїх планів у життя, але тільки в другій половині дня і без зайвого ентузіазму — сил на повноцінні дії, хоч би який характер вони носили, поки що не вистачить.

Кому пощастить у такий — спокійний і навіть злегка сповільнений — час?

Овен

Овнам — особливо тим із них, хто давно перебуває у стабільних і щасливих, але аж надто вже спокійних стосунках, — зірки приготували сюрприз, а точніше, спокусу закрити одну сторінку свого життя й одразу ж відкрити іншу. Доля може принести в їхнє життя нову людину, з якою все буде інакше — яскравіше, пристрасніше, захопливіше, але для цього доведеться розлучитися з колишнім партнером, з яким представники знака провели багато років. Що вони в підсумку виберуть — сталість чи романтику — вирішувати тільки їм.

Близнята

Близнятам зірки дадуть зрозуміти, що всидіти одночасно на двох стільцях, як вони звикли це робити, цього разу не вдасться. Рано чи пізно доведеться обирати щось одне — цікавіше і важливіше, і, схоже, саме зараз такий момент істини для них настав. Найімовірніше, найскладніше питання, яке вони мають розв’язати, стосується місця перебування: останнім часом вони, як то кажуть, живуть на дві країни, постійно переїжджаючи то туди, то назад. Схоже, настав час пожертвувати старим «берегом» заради нового, де на них чекають блискучі перспективи.

Реклама

Стрілець

Стрільцям, навіть якщо в цей час вони з головою поринуть у передсвяткові клопоти, бажано викроїти час і відвідати якийсь культурний захід, найліпше — виставку живопису. Вони не лише отримають естетичне задоволення, що для представників знака дуже багато означає, а й, можливо, знайдуть привід різко змінити своє життя. Є ймовірність того, що, зіткнувшись із чужою творчістю, вони захочуть створити що-небудь самостійно, і хто знає, до яких професійних і творчих висот їх це приведе.