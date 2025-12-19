ТСН у соціальних мережах

Це було дуже вишукано: Аріана Гранде з’явилася на публіці у пишній фатиновій сукні принцеси

Зірка прийшла на інтерв’ю на популярне шоу.

Юлія Каранковська
Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Getty Images

Акторка та співачка Аріана Гранде була чарівною у ніжній сукні із фатину пастельного сіро-рожевого відтінку. Створив для дівчини сукню на замовлення бренд Paolo Sebastian.

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

У вбрання біла пишна спідниця, як у сукні принцеси, багато складок на ліфі і ґудзики. Плечі ж були відкритими, що надавало цьому ніжному образу акторки витонченості, а також нотку ретроестетики.

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

Річ у тім, що сукня Аріани дуже схожа за стилем на відомі силуети New Look Крістіана Діора. Також вбрання нагадало образ, який бренд створив для молодої принцеси Маргарет на її день народження.

Сукня принцеси Маргарет / © Associated Press

Сукня принцеси Маргарет / © Associated Press

Принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Маргарет / © Associated Press

Образи акторки Аріани Гранде

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_2 / © Getty Images

© Getty Images

