Це було дуже вишукано: Аріана Гранде з’явилася на публіці у пишній фатиновій сукні принцеси

Аріана Гранде / © Getty Images

Акторка та співачка Аріана Гранде була чарівною у ніжній сукні із фатину пастельного сіро-рожевого відтінку. Створив для дівчини сукню на замовлення бренд Paolo Sebastian.

Аріана Гранде / © Getty Images

У вбрання біла пишна спідниця, як у сукні принцеси, багато складок на ліфі і ґудзики. Плечі ж були відкритими, що надавало цьому ніжному образу акторки витонченості, а також нотку ретроестетики.

Аріана Гранде / © Getty Images

Річ у тім, що сукня Аріани дуже схожа за стилем на відомі силуети New Look Крістіана Діора. Також вбрання нагадало образ, який бренд створив для молодої принцеси Маргарет на її день народження.

Сукня принцеси Маргарет / © Associated Press

Принцеса Маргарет / © Associated Press