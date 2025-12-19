- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 1 хв
Це було дуже вишукано: Аріана Гранде з’явилася на публіці у пишній фатиновій сукні принцеси
Зірка прийшла на інтерв’ю на популярне шоу.
Акторка та співачка Аріана Гранде була чарівною у ніжній сукні із фатину пастельного сіро-рожевого відтінку. Створив для дівчини сукню на замовлення бренд Paolo Sebastian.
У вбрання біла пишна спідниця, як у сукні принцеси, багато складок на ліфі і ґудзики. Плечі ж були відкритими, що надавало цьому ніжному образу акторки витонченості, а також нотку ретроестетики.
Річ у тім, що сукня Аріани дуже схожа за стилем на відомі силуети New Look Крістіана Діора. Також вбрання нагадало образ, який бренд створив для молодої принцеси Маргарет на її день народження.