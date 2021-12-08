Як зробити конфеті в домашніх умовах: створюємо атмосферу свята до Нового року-2022

Конфеті на святах викликають захват не тільки у дітей, але й у дорослих.
Різнокольорові конфеті стають атрибутами різноманітних свят. Вони викликають захват не лише у дітей, а й у дорослих, адже літають в повітрі, немов метелики. Особливо популярними блискучі та різнокольорові паперові кружечки стають під час новорічних свят.
ТСН.ua розповідає, як і з чого зробити конфеті.
Що таке конфеті
Конфеті - це різнокольорові маленькі паперові кружечки, якими не тільки обсипають ялинку, а й один одного - задля розваг. Утім, колись конфеті в Італії називали різні смаколики з цукру. Ними обсипали людей на вулицях. Потім льодяники замінили гіпсовими кульками, пізніше - кульками з крейди, а згодом - паперовими.
Конфеті роблять з різнокольорового двостороннього паперу, фольги, картону, обгорток із цукерок, блискучих стрічок. А ще можна розфарбувати звичайний білий папір.
Як зробити конфеті в домашніх умовах
Щоб зробити новорічні конфеті, знадобляться:
- діркопробивач,
- ножиці
- обраний матеріал.
Аби під час вирізання кружечки не розлетілися кімнатою, то слід попередньо підготувати. Наприклад, застелити газети, серветки чи папір, щоб всі матеріали були на місці.
Алгоритм створення конфеті такий:
1. Використовуємо якомога більше кольорів: так прикраса буде різнобарвною та ефектною.
2. Діркопробивачем робимо отвори на папері, картоні чи фользі, або ріжемо матеріали ножницями.
3. Вирізати можна сердечка, зірочки, кружечки, квадратики, сніжинки - будь-що. Відмінним варіантом буде, якщо якусь частину конфеті зробите з допомогою діркопробивача, іншу - ножицями. Такі прикраси будуть різноманітнішими та цікавішими.
4. Коли підготуєте бажану кількість прикрас, то все треба змішати в одній великій місткості.
Конфеті — це чудова альтернатива бенгальським вогням і небезпечній піротехніці. Вели какількість зроблених власноруч паперових кульок у новорічну ніч подарує веселощі й створить святковий настрій.
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