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Як зробити конфеті в домашніх умовах: створюємо атмосферу свята до Нового року-2022

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Як зробити конфеті в домашніх умовах: створюємо атмосферу свята до Нового року-2022

pixabay.com

Конфеті на святах викликають захват не тільки у дітей, але й у дорослих.

Різнокольорові конфеті  стають атрибутами різноманітних свят. Вони викликають захват не лише у дітей, а й у дорослих, адже літають в повітрі, немов метелики. Особливо популярними блискучі та різнокольорові паперові кружечки стають під час новорічних свят.

ТСН.ua розповідає, як і з чого зробити конфеті.

Що таке конфеті

Конфеті - це різнокольорові маленькі паперові кружечки, якими не тільки обсипають ялинку, а й один одного - задля розваг. Утім, колись конфеті в Італії називали різні смаколики з цукру. Ними обсипали людей на вулицях. Потім льодяники замінили гіпсовими кульками, пізніше - кульками з крейди, а згодом - паперовими. 

© pixabay.com
pixabay.com

Конфеті роблять з різнокольорового двостороннього паперу, фольги, картону, обгорток із цукерок, блискучих стрічок. А ще можна розфарбувати звичайний білий папір.

Як зробити конфеті в домашніх умовах

Щоб зробити новорічні конфеті, знадобляться:

  • діркопробивач,
  • ножиці
  • обраний матеріал.

Аби під час вирізання кружечки не розлетілися кімнатою, то слід попередньо підготувати. Наприклад, застелити газети, серветки чи папір, щоб всі матеріали були на місці. 

Алгоритм створення конфеті такий:

1. Використовуємо якомога більше кольорів: так прикраса буде різнобарвною та ефектною. 

© Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

2. Діркопробивачем робимо отвори на папері, картоні чи фользі, або ріжемо матеріали ножницями.

© Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

3. Вирізати можна сердечка, зірочки, кружечки, квадратики, сніжинки - будь-що. Відмінним варіантом буде, якщо якусь частину конфеті зробите з допомогою діркопробивача, іншу - ножицями. Такі прикраси будуть різноманітнішими та цікавішими.

© Pixbam
Pixbam

4. Коли підготуєте бажану кількість прикрас, то все треба змішати в одній великій місткості. 

© Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

Конфеті — це чудова альтернатива бенгальським вогням і небезпечній піротехніці. Вели какількість зроблених власноруч паперових кульок у новорічну ніч подарує веселощі й створить святковий настрій.

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