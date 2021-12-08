Як зробити конфеті в домашніх умовах: створюємо атмосферу свята до Нового року-2022

Як зробити конфеті в домашніх умовах: створюємо атмосферу свята до Нового року-2022

Конфеті на святах викликають захват не тільки у дітей, але й у дорослих.

Різнокольорові конфеті стають атрибутами різноманітних свят. Вони викликають захват не лише у дітей, а й у дорослих, адже літають в повітрі, немов метелики. Особливо популярними блискучі та різнокольорові паперові кружечки стають під час новорічних свят.

ТСН.ua розповідає, як і з чого зробити конфеті.

Що таке конфеті

Конфеті - це різнокольорові маленькі паперові кружечки, якими не тільки обсипають ялинку, а й один одного - задля розваг. Утім, колись конфеті в Італії називали різні смаколики з цукру. Ними обсипали людей на вулицях. Потім льодяники замінили гіпсовими кульками, пізніше - кульками з крейди, а згодом - паперовими.

pixabay.com

Конфеті роблять з різнокольорового двостороннього паперу, фольги, картону, обгорток із цукерок, блискучих стрічок. А ще можна розфарбувати звичайний білий папір.

Як зробити конфеті в домашніх умовах

Щоб зробити новорічні конфеті, знадобляться:

діркопробивач,

ножиці

обраний матеріал.

Аби під час вирізання кружечки не розлетілися кімнатою, то слід попередньо підготувати. Наприклад, застелити газети, серветки чи папір, щоб всі матеріали були на місці.

Алгоритм створення конфеті такий:

1. Використовуємо якомога більше кольорів: так прикраса буде різнобарвною та ефектною.

Фото з відкритих джерел

2. Діркопробивачем робимо отвори на папері, картоні чи фользі, або ріжемо матеріали ножницями.

Фото з відкритих джерел

3. Вирізати можна сердечка, зірочки, кружечки, квадратики, сніжинки - будь-що. Відмінним варіантом буде, якщо якусь частину конфеті зробите з допомогою діркопробивача, іншу - ножицями. Такі прикраси будуть різноманітнішими та цікавішими.

Pixbam

4. Коли підготуєте бажану кількість прикрас, то все треба змішати в одній великій місткості.

Фото з відкритих джерел

Конфеті — це чудова альтернатива бенгальським вогням і небезпечній піротехніці. Вели какількість зроблених власноруч паперових кульок у новорічну ніч подарує веселощі й створить святковий настрій.

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