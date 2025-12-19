Як зірки прикрасили ялинки до Різдва: Кардашян, Бекхеми, Хадід, Логан та інші

Ялинка Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Реклама

Однією з перших прикрасила ялинку (ще наприкінці листопада) і показала результат 51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls. Дерево вона прикрасила золотими і прозорими кулями, стрічками і білими гірляндами, які світяться. Реакцію свого чоловіка Девіда на прикрашену ялинку вона показала в Мережі і розсмішила цим своїх фоловерів.

Ялинка Бекхемів / © Instagram Вікторії Бекхем

Давайте подивимося, як підготувалися до Різдва інші селебріті.

38-річна американська акторка Ліндсей Логан свою двометрову ялинку вбрала в червоних відтінках: великою кількістю іграшок і гірлянд, а на верхівку причепила золоту зірку і великий червоний бант.

Реклама

Ялинка Ліндсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Родина колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона поставили святкове хвойне дерево біля вхідних дверей і прикрасили його різноманітними іграшками, серед яких можна помітити навіть паперові.

Ялинка Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

А на двері будинку повісили незвичний святковий вінок із гортензіями.

Вінок на дверях будинку Джонсонів

Вінок на дверях будинку Джонсонів

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — підготувала сюрприз для своїх п’ятьох дітей і сама прикрасила ялинку, вибравши для цього біло-сріблясто-золоту гаму.

Джорджина Родрігес

Ялинка Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес

36-річна канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев — теж вбрала ялинку в золото і срібло.

Реклама

Ялинка Ніни Добрев

28-річна французька модель і колишня дружина актора Венсана Касселя — Тіна Кунакі - ялинку не показала, але похизувалася цікавою святковою композицією з хвойних гілок і квітів.

Святкова композиція Тіни Кунакі

71-річна акторка і модель Крісті Брінклі вбрала ялинку в ретро-стилі: різнокольоровими кулями, жовтими гірляндами і великою кількістю мішури.

Ялинка Крісті Брінклі

Схожою ялинкою похизувалась і супермодель 90-х Гелена Крістенсен.

Ялинка Гелени Крістенсен

30-річна американська топмодель Джіджі Хадід продемонструвала штучну ялинку, вкриту «снігом» і прикрашену різноманітними іграшками — від дерев’яних і скляних до виготовлених з фетру і валяних з вовни.

Реклама

Ялинка Джіджі Хадід

Ну і, звісно, відзначилася 45-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлуенсерка та акторка Кім Кардашян - перший поверх свого будинку вона перетворила на святковий засніжений хвойний ліс. Це має дуже гарний вигляд.