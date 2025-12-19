Скільки кроків "коштує" святковий стіл: несподівані дані експертів

Біг / © unsplash.com

Святкові застілля не обов’язково мають закінчуватися докорами сумління. Експерти підрахували, скільки кроків потрібно зробити, аби спалити калорії з найпопулярніших різдвяних напоїв і страв. Результати виявилися несподівано оптимістичними — особливо для любителів шампанського.

Про це пише Daily Mail.

Шампанське — найлегший напій для фігури

Серед святкових напоїв найменше «коштує» шампанське. Один келих містить близько 90 калорій, для спалювання яких достатньо пройти 1692 кроки — це приблизно 17 хвилин прогулянки.

На другому місці — вино та сидр. У кожному з них близько 120 калорій, що еквівалентно 2256 крокам або 23 хвилинам ходьби.

Третю позицію посіла мімоза — популярний святковий коктейль. Вона містить приблизно 140 калорій і потребує 2632 кроків або 26 хвилин прогулянки.

Які напої спалювати складніше

Навіть більш калорійні напої не вимагають надмірних фізичних зусиль. Наприклад, коктейль «Еспресо мартіні» містить близько 160 калорій — для їх компенсації потрібно пройти приблизно 3000 кроків, тобто близько пів години.

Гарячий пунш на основі віскі, меду та спецій «коштує» 3196 кроків або 32 хвилини ходьби.

Гарячий шоколад потребує ще трохи більше — 3647 кроків, що відповідає 36 хвилинам прогулянки.

Найкалорійнішими серед напоїв виявилися еґ-ног та пиво — для спалювання їхніх калорій знадобиться близько 3900–3950 кроків, або майже 40 хвилин ходьби.

Святкові страви: що відходити найлегше

Експерти також проаналізували традиційні різдвяні страви. Найменш калорійною з них виявилася запечена індичка. Стандартна порція містить близько 142 калорій, які можна спалити за 2858 кроків або 29 хвилин ходьби.

На другому місці — запечена картопля. Вона містить приблизно 190 калорій і потребує 3572 кроків або 36 хвилин прогулянки.

Найскладнішою для компенсації стала начинка. Одна порція містить близько 356 калорій, а для їх спалювання знадобиться 6693 кроки або понад годину активної ходьби.

Чи обов’язково проходити 10 тисяч кроків

Фахівці з охорони здоров’я нагадують: регулярна ходьба покращує роботу серця, сприяє контролю ваги та позитивно впливає на психічне здоров’я. Водночас нові дослідження свідчать, що навіть помірна активність має значний ефект.

Зокрема, 15-хвилинна щоденна прогулянка здатна суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань і передчасної смерті. Учені дійшли висновку, що навіть невеликі, але регулярні зміни в режимі руху приносять відчутну користь для здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти взимку найкраще підтримують здоров’я шкіри, допомагають зменшити сухість і подразнення в холодний сезон та чому саме їх радять включати до щоденного раціону дерматологи й дієтологи.