Як позбутися нічних кошмарів: дієві техніки від психологів

Тривалий стрес та пережите травматичне минуле часто повертаються до нас у вигляді виснажливих нічних кошмарів. Під час сну мозок намагається опрацювати пережите, знову й знову змушуючи нас переживати небезпеку.

Про це пише телеграм-канал «Психологічна підтримка».

Техніка «Флешбек»

Найефективнішим методом боротьби з нав’язливими снами є створення позитивної розв’язки. Психологи радять: якщо вам сниться страшна подія, вигадайте для неї безпечну або навіть приємну кінцівку.

Для кращого результату цей фінал потрібно проговорити вголос, записати в нотатки телефону або на папері, а безпосередньо перед сном перечитати мінімум двічі.

Наприклад, якщо військовому сниться падіння у вирву від вибуху, йому варто уявити, що він приземляється в теплий басейн. Така зміна сюжету допомагає мозку вийти з циклу повторення травми.

Техніка «Безпека»

Ця методика є розширеною версією попередньої. Головна мета — завершити сон так, щоб будь-яка загроза зникла. Якщо у сні за людиною женеться переслідувач, можна не просто «втекти», а змінити саму суть загрози.

Ефективним прийомом є перетворення агресора на знайому людину. Уявіть, що той, хто біг за вами, виявився давнім товаришем, який просто хотів вас привітати чи обійняти. Таким чином мозок фіксує безпечне завершення ситуації, і рівень тривоги під час засинання знижується.

Чому важливо боротися з кошмарами

Коли людина боїться засинати через очікування жахів, її організм перебуває у стані хронічного виснаження. Використання технік візуалізації дозволяє «перепрошити» нічні сценарії, що є важливим кроком у подоланні наслідків стресу та ПТСР.

Фахівці наголошують: якщо самостійні вправи не допомагають протягом тривалого часу, варто звернутися за професійною допомогою до психотерапевта.

