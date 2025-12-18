Провалюють теоретичний іспит масово: у МВС назвали 5 помилок, яких припускаються майбутні водії

Іспит в автошколі / © iStock

Під час складання теоретичного іспиту майбутні водії часто припускаються помилок, проте фахівці виокремили основні, які кандидати роблять найчастіше.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Працівники центру проаналізували результати тестувань і визначили п’ятірку найскладніших тем для майбутніх кермувальників.

Топ-5 тем, у яких кандидати помиляються найчастіше

Жести регулювальника. Кандидати нерідко плутають значення сигналів, неправильно визначають дозволені напрямки руху або забувають, що жести регулювальника мають пріоритет над дорожніми знаками та світлофорами.

Проїзд нерегульованих перехресть. Найпоширеніші помилки пов’язані з неправильним визначенням черговості проїзду, ігноруванням правила «перешкоди справа» та складнощами у роз’їзді за наявності трамвайних колій чи другорядних доріг.

Круговий рух. Труднощі викликає вибір правильної смуги та надання переваги в русі з урахуванням знаків пріоритету, які встановлені перед перехрестям.

Дорожня розмітка. Майбутні водії часто неправильно трактують значення горизонтальної розмітки, зокрема поєднання знаків із напрямними стрілками, стоп-лініями та суцільними лініями.

Домедична допомога. Велика кількість помилок стосується алгоритмів дій у критичних ситуаціях: зупинки масивних кровотеч, допомоги в разі опіків чи переломів, а також проведення серцево-легеневої реанімації (зокрема, співвідношення вдихів і натискань).

Умови складання іспиту

У Головному сервісному центрі нагадали, що теоретичний іспит триває 20 хвилин. За цей час кандидат має відповісти на 20 запитань. Іспит вважається складеним, якщо допущено не більше двох помилок. У разі невдачі наступна спроба можлива лише через 10 днів.

«Радимо майбутнім водіям не обмежуватися механічним заучуванням відповідей, а ґрунтовно розуміти логіку Правил дорожнього руху та базові принципи надання домедичної допомоги. Саме це допоможе не лише успішно скласти іспит, а й діяти правильно в реальних дорожніх ситуаціях», — підсумували в Головному сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, в Україні існує чимало причин, через які кандидати не складають практичний іспит на отримання водійського посвідчення. Втім, одна помилка трапляється найчастіше і стає серйозною перепоною на шляху до прав.