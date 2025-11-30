Позбавлення водійських прав через борги: коли поліція може вилучити посвідчення

Поліція може вилучити водійське посвідчення, якщо є заборгованість по сплаті аліментів / © Reuters

В Україні набирає обертів практика застосування жорстких санкцій до неплатників аліментів. Одним із найдієвіших інструментів впливу стало тимчасове обмеження права керування транспортним засобом. Юристи нагадують, що згідно зі статтею 71 Закону України «Про виконавче провадження», боржник ризикує перетворитися на пішохода до моменту повного погашення заборгованості.

Про це попереджає профільне видання «Твоя МАШИНА».

Як працює механізм блокування

Процедура обмеження прав є доволі простою та автоматизованою. Якщо фізична особа має заборгованість зі сплати аліментів, яка перевищує суму платежів за шість місяців, її дані потрапляють до Єдиного реєстру боржників.

Після цього державний або приватний виконавець має право винести постанову про обмеження боржника у праві керування транспортними засобами. Ця інформація одразу стає доступною для співробітників поліції у їхніх базах даних. Під час зупинки та перевірки документів патрульні бачать відповідну позначку і зобов’язані вилучити посвідчення водія на місці.

Несподіванка на дорозі та ризики для професіоналів

Найбільша проблема полягає в тому, що багато водіїв дізнаються про свій статус вже постфактум. Юрист із виконавчого права Андрій Нечипоренко зазначає, що система часто спрацьовує без належного інформування громадянина.

«Люди часто навіть не знають, що вже перебувають у реєстрі боржників. Інформація потрапляє туди без попередження, і в результаті водій дізнається про це, коли його зупиняє патруль», — пояснив експерт.

Ситуація стає критичною для тих, хто заробляє на життя кермуванням — таксистів, кур’єрів та водіїв вантажівок. Втрата прав для них означає миттєву втрату роботи.

Наслідки ігнорування заборони

Якщо водій, попри наявну заборону, знову сідає за кермо, це кваліфікується як серйозне правопорушення. Адвокатка із сімейного права Марина Коваленко попереджає про додаткову відповідальність.

«Якщо боржник після вилучення документів продовжує їздити, це може вважатися злісним ухиленням. У таких випадках можливе додаткове покарання — штраф або навіть тимчасова заборона на керування до шести місяців», — наголошує юристка.

Щоб повернути вилучене посвідчення, необхідно повністю погасити борг і надати виконавцю відповідні квитанції. Експерти радять водіям перевіряти свої дані в Реєстрі боржників щонайменше раз на три місяці, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Нагадаємо, в Україні скасували паперові свідоцтва про закінчення автошкіл. Кандидатам у водії більше не потрібно надати документи про навчання під час складання іспитів.