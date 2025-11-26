Нове правило для водіїв: що потрібно знати та чому без нього не складеш іспит

Автомобіль / © unsplash.com

На перший погляд здається, що відкривання дверцят авто — дрібниця. Але в Європі це вже частина дорожньої безпеки. У багатьох країнах ЄС майбутні водії повинні продемонструвати так званий нідерландський захват — техніку, яка змушує оглянутися перед тим, як відчинити двері.

Про це пише «Твоя Машина».

Суть проста: до ручки потрібно тягнутися дальньою рукою — водію правою, пасажирові лівою. Це природно розвертає корпус і голову, дозволяючи вчасно побачити велосипедиста чи авто, що наближається.

За даними Британської автомобільної асоціації, понад 700 велосипедистів щороку отримують травми через раптово відчинені дверцята. У Нідерландах техніку Dutch Reach навчають ще в автошколах, і вона давно стала частиною культури безпеки.

Після низки резонансних аварій інші країни ЄС також ухвалили рішення зробити цей рух обов’язковим під час практичного іспиту.

Інженер Dutch Reach Project Пітер Кнолл пояснює: коли людина тягнеться ближньою рукою, її поле зору обмежене — вона не дивиться назад і не помічає тих, хто рухається позаду. Використання дальньої руки змінює позицію тіла та мінімізує ризик ДТП.

У Нідерландах техніка діє багато років, а тепер її стандартизують у різних країнах ЄС. Мета проста — зменшити кількість аварій, у яких потерпають велосипедисти та мотоциклісти.

Нідерландський захват уже довів свою ефективність, тож у більшості європейських автошкіл його викладають як невід’ємну частину підготовки водіїв.

