В Україні масово скасовують штрафи за паркування: яка причина

В українських судах спостерігається тенденція до масового скасування штрафів, виписаних інспекторами за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів. Як свідчить судова практика, це відбувається тому, що багато постанов складаються з порушенням законодавчих вимог, а інспектори не надають достатньої доказової бази.

Про це пише UAmotors.

Згідно зі статтею 122 КУпАП, штраф за порушення може становити 340 грн, або 1 445 грн, якщо транспортний засіб створив перешкоди для дорожнього руху. Однак суди часто визнають ці штрафи недійсними. Для підтвердження «стоянки» (що є порушенням) необхідний безперервний запис, який би охоплював увесь час правопорушення, тоді як інспектори часто надають лише фотографії чи короткі відеофрагменти. Судді вимагають доказів, оскільки сама постанова про накладення штрафу не вважається достатнім доказом.

Найпоширенішими недоліками, через які справи закриваються, є відсутність якісної відеофіксації, ігнорування обставин (наприклад, посадки пасажирів чи розвантаження), а також загальні формулювання у постанові, такі як «стояв під знаком 3.35», без чіткого зазначення часу.

Для забезпечення законності штрафів правоохоронні органи повинні чітко фіксувати порушення, вести безперервні відеозаписи та ретельно контролювати дії інспекторів. Масова відміна постанов у судах свідчить про системні прогалини у фіксації правопорушень, що підриває довіру до системи контролю.

