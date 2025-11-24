Тест з ПДР на складному перехресті: хто має проїхати першим

Тест з ПДР на перехресті / © Exist.ua

Реклама

Це завдання на знання правил дорожнього руху (ПДР) на складному перехресті змушує багатьох замислитись: хто має пріоритет — автомобіль на зеленій стрілці чи машина на основному зеленому світлофорі.

Завдання опублікував Exist.ua.

Завдання стосується теми регулювання дорожнього руху та правил проїзду перехресть. Потрібно визначити, який із водіїв має надати перевагу в ситуації, зображеній на схемі.

Реклама

Варіанти відповіді:

Водій синього автомобіля.

Водій червоного автомобіля.

Розбір ситуації

На перехресті синій автомобіль виконує поворот ліворуч, тоді як червоне авто рухається прямо. Згідно зі знаками пріоритету 2.3 «Головна дорога» та 2.1 «Дати дорогу», червона машина перебуває на головній дорозі, а синя — на другорядній.

Втім, у цьому разі це не має значення, оскільки рух регулюється світлофором.

Звертаємось до пункту 8.3 ПДР: «Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету».

Реклама

Синій автомобіль рухається на зелений сигнал основної секції світлофора, а червоний — на зелену стрілку в додатковій секції.

Далі дивимось пункт 16.9 ПДР: «Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків».

Завдання з ПДР на перехресті / © Exist.ua

Правильна відповідь

№2

Нагадаємо, на початку осені в Україні оновили тестові питання для складання теоретичного іспиту на право керування транспортними засобами. Зміни враховують актуальні ПДР, оновлені знаки та розмітку, а також основи безпечного водіння. Оновлення торкнулося розділів «Дорожні знаки», «Дорожня розмітка» та «Основи безпечного водіння».