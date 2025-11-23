ТСН у соціальних мережах

Найвідоміший механік назвав уживане авто, яке "переживе всіх" і коштує недорого

Механік Скотті Кілмер назвав Toyota Corolla найкращим уживаним автомобілем, який можна купити недорого. Він економічний, надійний, безпечний і підходить навіть для новачків.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Механік

Механік / © pixabay.com

Один із найвідоміших автомобільних експертів, механік Скотті Кілмер, назвав Toyota Corolla “найкращим і найдоступнішим уживаним автомобілем”, який можна купити сьогодні. У новому відео він пояснив, чому саме ця модель є ідеальним варіантом для недорогого, надійного та безпечного авто.

Про це пише видання The Sun.

Toyota Corolla. / © motor.ru

Чому саме Corolla

За словами Кілмера, Corolla вигідно вирізняється серед конкурентів низкою переваг:

  • Передній привід, який чудово поводиться у дощ та сніг.

  • Відмінна паливна економічність — навіть краща, ніж у меншої Toyota Yaris.

  • Високий рівень безпеки: подушки безпеки “всюди”.

  • Практичність і простір у салоні.

  • Надійність і величезний вибір на ринку — модель продається десятиліттями, тож знайти хороший варіант легко.

  • Дешевше страхування, ніж у більш великих моделей.

“Їх продали мільйони, тому на ринку повно чудових вживаних машин, і вам не доведеться купувати нову”, — каже механік.

Він також підкреслив, що Corolla — ідеальний варіант для молодих водіїв або тих, хто купує перше авто.

Скільки коштує вживана Toyota Corolla

Ціна залежить від пробігу й року випуску:

  • старі моделі — від £5000 до £10 000,

  • новіші з малим пробігом — до £20 000.

Враження водіїв

Під відео Кілмера користувачі активно ділилися досвідом:

  • “Corolla 2002 року — 500 000 миль і досі їде”.

  • “Моя Corolla 2004-го має 285 000 миль, зараз готую її до перефарбування”.

  • “Corolla 2007-го без жодних проблем служила мені і моєму синові роками”.

Toyota Corolla вперше з’явилася у 1960-х і вже в 70-х стала однією з найпопулярніших моделей у Японії. Сьогодні це один із наймасовіших автомобілів у світі.

